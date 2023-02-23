ВСУ успешно вытащили свой подбитый беспилотник из-под носа оккупантов — видео 23 февраля, 11:18 Дрон был подбит во время разведки позиций окупантов (Фото:Скриншот видео 5-го отдельного штурмового полка ВСУ)

Украинские военные показали, что, в отличие от российских захватчиков, они не бросают в беде не только сослуживцев, но даже свои дроны.

Бойцы 5-го отдельного штурмового полка ВСУ провели специальную операцию по спасению подбитого беспилотника.

Поскольку он упал в непосредственной близости от позиций противника, вытаскивать квадрокоптер было решено с помощью другого дрона.

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Подцепив пострадавшего собрата с помощью веревки, он успешно эвакуировал его буквально из-под носа оккупантов.

«Операция по спасению рядового дрона AUTEL от бойцов 2-го штурмового батальона… Такие необходимые „птички“ для ведения разведки и боя. Спасибо всем, кто помогает нам в их приобретении!», — написали украинские военные в комментарии к обнародованным кадрам.