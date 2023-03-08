Подглядывать — некрасиво: ВСУ проучили худших разведчиков РФ — видео

8 марта, 12:10
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Россияне отправились на разведку в полный рост (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Россияне отправились на разведку в полный рост (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

В соцсетях появилось видео с, возможно, худшими разведчиками российской армии.

Их навык скрытности оказался на таком низким уровне, что для украинских военных не составило никакого труда разобраться с оккупантами еще до того, как те их вообще заметили.

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Подойдя в полный рост к каким-то руинам, россияне начали вести наблюдение через огромную дыру в бетонном заборе.

В свою очередь ВСУ отвели им на это не больше пары секунд, после чего в сторону незадачливых разведчиков полетел снаряд, напомнив знакомый многим с детства урок о том, что подглядывать — некрасиво.

https://twitter.com/Peter79233966/status/1632858889556307968
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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