ВСУ подбили Су-24, из которого Пригожин вызывал Зеленского на воздушную дуэль

14 февраля, 11:18
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Самолет был подбит спустя неделю после обращения Пригожина (Фото:Скриншот видео Insider Express/YouTube)

Самолет был подбит спустя неделю после обращения Пригожина (Фото:Скриншот видео Insider Express/YouTube)

Украинские военные подбили в районе Бахмута Донецкой области бомбардировщик Су-24, который использовался российской ЧВК Вагнера.

Об этом 13 февраля сообщили в прокремлевских Telegram-каналах.

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При этом оказалось, что речь идет именно о том самолете, из кабины которого главарь наемников Евгений Пригожин записал нелепое видео с вызовом на воздушную дуэль президента Украины Владимира Зеленского.

Видео дня

«Завтра сажусь на МиГ-29. Если будет желание, встретимся в небе. Если ваша возьмет, забирайте Артемовск (Бахмут — под контролем ВСУ — ред.). Если нет — идем до Днепра», — бахвалился он в своем обращении.

https://www.youtube.com/watch?v=c_RTJGzA7tY&t=34s
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Впрочем, несмотря на самоуверенность самого Пригожина, его самолеты в украинском небе задерживаются ненадолго, и уже спустя неделю после публикации указанного видео, Су-24, в котором его записали, был подбит ВСУ.

«Да, действительно, именно этот борт был атакован с земли средствами ПВО противника», — признал российский военный преступник, утверждая, что пилоту якобы удалось приземлить горящий бомбардировщик, и сейчас его ремонтируют.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Су-24 Самолеты Владимир Зеленский Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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