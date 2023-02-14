ВСУ подбили Су-24, из которого Пригожин вызывал Зеленского на воздушную дуэль 14 февраля, 11:18 Самолет был подбит спустя неделю после обращения Пригожина (Фото:Скриншот видео Insider Express/YouTube)

Украинские военные подбили в районе Бахмута Донецкой области бомбардировщик Су-24, который использовался российской ЧВК Вагнера.

Об этом 13 февраля сообщили в прокремлевских Telegram-каналах.

При этом оказалось, что речь идет именно о том самолете, из кабины которого главарь наемников Евгений Пригожин записал нелепое видео с вызовом на воздушную дуэль президента Украины Владимира Зеленского.

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«Завтра сажусь на МиГ-29. Если будет желание, встретимся в небе. Если ваша возьмет, забирайте Артемовск (Бахмут — под контролем ВСУ — ред.). Если нет — идем до Днепра», — бахвалился он в своем обращении.

Впрочем, несмотря на самоуверенность самого Пригожина, его самолеты в украинском небе задерживаются ненадолго, и уже спустя неделю после публикации указанного видео, Су-24, в котором его записали, был подбит ВСУ.

«Да, действительно, именно этот борт был атакован с земли средствами ПВО противника», — признал российский военный преступник, утверждая, что пилоту якобы удалось приземлить горящий бомбардировщик, и сейчас его ремонтируют.

