«Оборонять пис*н не солидно». Боец ВСУ рассказал, как украинские военные дают названия своим позициям — видео 22 августа, 11:41 По словам бойца 225-го ОШБ, название позиций может зависеть от того, кто там находится (Фото:Скриншот видео Слідство Інфо)

Оказывается, что боевые позиции на фронте не только имеют свои названия, но и могут их менять в зависимости от того, кто их сейчас занимает.

Об этом Слідству Інфо рассказал оператор FPV-дрона из 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

В частности, проводя разведку на одном из направлений фронта, боец упомянул позицию с довольно странным названием «Пис*н».

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— У вас позиция «Пис*н»?, — поинтересовались удивленные этим журналисты.

— Называется «Атлантида». А раньше называлась «Пис*н». Когда там были п… оккупанты. Но, когда наши зашли… На «Пис*не» держать оборону не солидно, сказал комбат. Поэтому теперь это называется «Атлантида», — пояснил аэроразведчик.