«Чувствуете? Арбузами запахло». Украинцы обсуждают наступление ВСУ в Херсонской области 29 августа, 16:42 Прекрасно (Фото:Институт массовой информации/Facebook)

29 августа Вооруженные силы Украины начали наступательные действия по разным направлениям на юге, в том числе и в Херсонской области — об этом Общественному рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк. Как теперь работать, есть и спать, украинцы не знают — все следят за новостями из Херсона. НВ собрал последние посты.

На опубликованном видео от Оперативной группировки войск Каховки оккупант говорит о том, что ВСУ прорвали первую линию обороны.

О новости также написал в своих соцсетях старший советник Конгресса США Пол Массаро, недавно прошедший милую украинизацию в своем Твиттере.

Видео дня

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем написал, что эти несколько дней будут крайне важны для ребят на передовой. Всех ждем живыми и здоровыми!

Член правления Укрзализныци Орест Лагунов кратко описал новость своим читателям.

Институт массовой информации запостил самый простой ребус в мире — каждый украинец поймет.

Певица и поэтесса Татьяна Власова запостила скриншот из паблика Надзор Херсон, где местных жителей просят запастись водой и подготовить украинские флаги.

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился маленьким ритуалом, который может помочь украинцам и ВСУ.

Политолог Денис Рыбачок опубликовал достаточно символическое фото.

«Красиво так».

Глава фонда Вернись живым Тарас Чмут верит в ВСУ и ждет хороших новостей.

Общественный активист Сергей Стерненко в шутку описал ситуацию с перспективы российских СМИ.

Иллюстратор Александр Грехов репостнул свою старую картинку с арбузом.

Стендапер Дмитрий Полищук процитировал новое любимое видео украинцев.

Это же прекрасно!

Также сообщается, что Вооруженные силы Украины уничтожили практически все мосты в Херсонской области, отрезав оккупантов от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Остались только пешеходные переходы.

Гуменюк ранее сообщала, что в Херсонской области после точных ударов ВСУ оккупанты не хотят идти в атаку и размещаются на своих укрепленных рубежах.

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