«Чувствуете? Арбузами запахло». Украинцы обсуждают наступление ВСУ в Херсонской области

29 августа, 16:42
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Прекрасно (Фото:Институт массовой информации/Facebook)

Прекрасно (Фото:Институт массовой информации/Facebook)

29 августа Вооруженные силы Украины начали наступательные действия по разным направлениям на юге, в том числе и в Херсонской области — об этом Общественному рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк. Как теперь работать, есть и спать, украинцы не знают — все следят за новостями из Херсона. НВ собрал последние посты.

На опубликованном видео от Оперативной группировки войск Каховки оккупант говорит о том, что ВСУ прорвали первую линию обороны.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1018539645523163

О новости также написал в своих соцсетях старший советник Конгресса США Пол Массаро, недавно прошедший милую украинизацию в своем Твиттере.

Видео дня

https://twitter.com/apmassaro3/status/1564214705790496768

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем написал, что эти несколько дней будут крайне важны для ребят на передовой. Всех ждем живыми и здоровыми!

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/pfbid0RPiMdNXUBb7YESghHUzVdmCWUfmqZqxznbGzLchATS4FsuVbx7JgHvzUtse2PQRnl

Член правления Укрзализныци Орест Лагунов кратко описал новость своим читателям.

https://www.facebook.com/orchi.lvovsky/posts/pfbid03aBnFd1zPsHnkQsG2zznAkRtaTCfd5u5MKrZSNhA62XJaAwWKg8MT4N59jgbRWw1l

Институт массовой информации запостил самый простой ребус в мире — каждый украинец поймет.

https://www.facebook.com/imi.org.ua/posts/pfbid02s8PvtyhosM7oKdK3Fper4g1Nt8Pykygv36JiuaRBADxRYyXjFxdhBQEA7VCrU2FXl

Певица и поэтесса Татьяна Власова запостила скриншот из паблика Надзор Херсон, где местных жителей просят запастись водой и подготовить украинские флаги.

https://www.facebook.com/tatiana.vlasova111/posts/pfbid0wim6Tk3PRxZN5qddL4akitDTSBHQiWdFb31K5nX9WeEXDcdgcsX3wkcke3L8Ep4Ll

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился маленьким ритуалом, который может помочь украинцам и ВСУ.

https://twitter.com/klopotenko_chef/status/1564211056901296128

Политолог Денис Рыбачок опубликовал достаточно символическое фото.

https://www.facebook.com/denis.rybachok/posts/pfbid024Nvn4NnU9WTtWKy8EngmEZgEz3JMGQza8UarcZf2kGe7hq5bKQ526Xh8GeHk99FLl

«Красиво так».

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02jDiM7mpNiV3y4yCbuiFSToHnBX1onv2yF26CRKVvyWVJ5y26zJTfiLqwVfJHTn2Hl&id=100001341712403

Глава фонда Вернись живым Тарас Чмут верит в ВСУ и ждет хороших новостей.

https://twitter.com/TarasChmut/status/1564173981678276610

Общественный активист Сергей Стерненко в шутку описал ситуацию с перспективы российских СМИ.

https://twitter.com/sternenko/status/1564190073553313793

Иллюстратор Александр Грехов репостнул свою старую картинку с арбузом.

https://www.facebook.com/aleksandrgrekhov/posts/pfbid03fD9rwjd6otPgVyDSue8MwKTUFY6ai8uhkVPG5vrXZVVt7bqaxkRk5JcnUQLsbn4l

Стендапер Дмитрий Полищук процитировал новое любимое видео украинцев.

https://twitter.com/dp_standup/status/1564198187438579712

Это же прекрасно!

https://twitter.com/yo_syp/status/1564195114569834496

Также сообщается, что Вооруженные силы Украины уничтожили практически все мосты в Херсонской области, отрезав оккупантов от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Остались только пешеходные переходы.

Гуменюк ранее сообщала, что в Херсонской области после точных ударов ВСУ оккупанты не хотят идти в атаку и размещаются на своих укрепленных рубежах.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Реакция соцсетей Контрнаступление

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