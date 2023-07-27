Кучно пошли. В районе Клещевки «отлетался» известный кадыровский пропагандист Карлсон 27 июля, 11:47 Карлсон стал уже третьим пропагандистом, уничтоженным в Украине за последние две недели (Фото:NV)

Каких только персонажей не породила кремлевская пропагандистская машина за время российской агрессии против Украины.

С начала полномасштабного вторжения Telegram быстро заполнили так называемые «z-военкоры», многие из которых принимали непосредственное участие в боевых действиях, хвастаясь потом своими видео в соцсетях.

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Не могли пройти мимо такой возможности и кадыровцы, однако, как правило, свои ролики они предпочитали снимать подальше от линии соприкосновения, не брезгуя при этом даже жалкой постановкой, чем провоцировали язвительные насмешки, в том числе и со стороны самих россиян.

Впрочем, с началом контрнаступления украинской армии российские войска начали нести такие потери, что латать дыры в обороне пришлось даже так называемыми «TikTok-воинами» из оккупированной РФ Ичкерии.

Среди них оказался и автор Telegram-канала Карлсон — NEWS, входивший в состав отряда Ахмат, подконтрольному чеченскому диктатору Рамзану Кадырову.

Фото: Скриншот/Telegram

Согласно имеющимся данным, он был уничтожен украинскими военными в районе Клещевки южнее временно подконтрольного россиянам Бахмута.

При этом это уже третий кремлевский пропагандист, убитый в Украине за последние две недели.

Ранее Силы обороны ликвидировали военного преступника и сотрудника РИА Новостей Ростислава Журавлева, а пару дней до этого — автора Telegram-канала Миша на Донбассе Михаила Лучина, который известен тем, что пытался заказать на AliExpress беспилотников на $25 тысяч, однако, благодаря вмешательству украинского Кибер Сопротивления, потратилвсе деньги на различные секс-игрушки.