Сеет панику среди оккупантов. Россияне рассказали, как ВСУ дурачат их своей «новой фишкой» 4 августа, 13:25 По словам оккупантов, ВСУ используют гаджеты с различными аудио эффектами (Фото:NV)

Российские оккупанты ноют, что украинские военные придумывают все новые способы, чтобы ввести противника в заблуждение и посеять в его рядах панику.

Соответствующие жалобы были опубликованы в одном из прокремлевских пропагандистских Telegram-каналов.

«Сбрасывают с дронов какие-то заряды, имитирующие стрелковку. То есть, зацепился с ними в бой, сброс этой хе*ни с разных сторон. Получается, что со всех сторон звуки стрельбы, ты теряешься, мысль: „Окружение?“. Но нет, это пиротехника, но очень похоже на звуки пулемета, очень», — рассказал российский захватчик, утверждающий, что лично столкнулся с применением ВСУ таких хитростей.

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Кроме того, по его словам, украинские защитники также используют специальные устройства, улавливающие и повторяющие звуки, чтобы обезопасить свои позиции от скрытного подхода врага.

«Увидел разбросанные игрушки. Как хомяк-повторюшка. Они звук копируют и озвучивают. Получается цепочка звуков, даже шагов и треск веток, не говоря уже о командах и разговорах. Сигнализация такая. Пока идешь, украинцы уже в курсе, да и сам теряешься от звуков вокруг», — сетует россиянин.

Фото: Скриншот wartranslated/Twitter