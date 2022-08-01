Боевые кошки, щенки и даже бобры. Как ВСУ защищают не только украинцев, но и украинских животных

1 августа, 18:17
Любовь посреди войны (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Любовь посреди войны (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В TikTok украинские военные часто делятся видео со своими четырехлапыми собратьями. У кого-то это собаки, другие постят котиков, но иногда попадаются видео даже с бобрами. ВСУ спасают каждую жизнь, а НВ собрал самые милые записи из приложения.

Операция по спасению рядового бобра.

@dimka_kiss В итоге спустя час только смогли помочь. #украина #зсу #dimka_kiss #бобер #животные #настроение #добро ♬ Сонце нам сяє - strylchuk.stas

Здесь даже олененок будет. Самое милое, что вы увидите за сегодня.

@111.pq.01 ❤️ #зсу #тварини #war #uk #украина #рекомендации #щитпост #foryou #on #зсу_найкращі ♬ Буде весна - Max Barskih

Лисичек тоже спасают.

@lopa_______ 🦊#зсу🇺🇦 #тваринки #украина ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

Штабный щенок Гильза помогает солдату нести наряд.

Видео дня
@vlad_soulless #зсуітварини #зсу🇺🇦 #патрон #владиславбездушний ♬ Just the Two of Us (feat. Bill Withers) - Grover Washington, Jr.

Котенок Джевелинка.

@pavperova Мій❤ навіть тварини поруч з нашими ЗСУ🇺🇦 #ЗСУ #Україна #stopwar #захисникиукраїни #рекомендації #рек ♬ оригінальний звук - LYUKSI

Сейчас вы прослушаете доклад от Висты, которая очень рада встретить своих собратьев.

@iiigorekk777 #Дождалась#рек #хочуврек #Хочувездегдетолькоможно😂 #рекомендации❤️❤️ #реки ♬ оригинальный звук - Игорёк 🔥

Рядовой Саймон.

@eric_taxer_97

Побратим 🔥Саймон ❤️🇺🇦

♬ Хто, як не ти? - Христина Соловій

«Пацаны, здесь коты!»

@maxdiator А ви любите тварин? #зсу #тро #війна #українськаармія #захисник #ссо #оос #хочуврек #хочуврекомендаці #warukraine2022 #war #воїн #солдат #кіт #котик #киця #кітзсу #зсукіт #армія #war #хочувтоп #топ #романтика ♬ оригінальний звук - maxdiator

Прислали хвостатое «подкрепление».

@keshalime Бойова киця #українапонадусе #зсуітварини #кіт #війна ♬ оригинальный звук - тарас шевченко

Напомним, что за время полномасштабного вторжения РФ в Украину многие животные остались без своей семьи. Их часто спасают военные и волонтеры.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Животные Милота TikTok

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