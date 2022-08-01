Боевые кошки, щенки и даже бобры. Как ВСУ защищают не только украинцев, но и украинских животных 1 августа, 18:17 Любовь посреди войны (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В TikTok украинские военные часто делятся видео со своими четырехлапыми собратьями. У кого-то это собаки, другие постят котиков, но иногда попадаются видео даже с бобрами. ВСУ спасают каждую жизнь, а НВ собрал самые милые записи из приложения.

Операция по спасению рядового бобра.

Здесь даже олененок будет. Самое милое, что вы увидите за сегодня.

Лисичек тоже спасают.

Штабный щенок Гильза помогает солдату нести наряд.

Видео дня

Котенок Джевелинка.

Сейчас вы прослушаете доклад от Висты, которая очень рада встретить своих собратьев.

Рядовой Саймон.

«Пацаны, здесь коты!»

Прислали хвостатое «подкрепление».

Напомним, что за время полномасштабного вторжения РФ в Украину многие животные остались без своей семьи. Их часто спасают военные и волонтеры.



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