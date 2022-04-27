«Собрались устроить РФ духаст». Реакция соцсетей на встречу 40 министров обороны на авиабазе США Рамштайн в Германии 27 апреля, 15:35 Цей матеріал також доступний українською Вывод конференции следующий: (Фото:Twitter)

На авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной Консультативной группы по поддержке Украины с участием министров обороны более 40 стран. Участники собрались, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь Украине на фоне полномасштабного вторжения России. Украинцы обсуждают встречу в Сети, делают о ней мемы, а НВ собрало самые интересные посты.

Бывший заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко сравнил встречу министров с Тегеранской конференцией, которая в 1943 году скоординировала действия мира по остановке гитлеровского режима.

Видео дня

Украинский предприниматель и политик Сергей Тарута обозначил, что сбор министров обороны 40 стран – это переломный момент в войне Украины с РФ.

Политолог, член партии Евросолидарность Сергей Таран заключил, что эта война не только украинская, а всего цивилизованного мира.

Украинский поэт Андрей Бондарь запостил сообщение благодарности инициатору встречи руководителю Пентагона Ллойду Остину.

Некоторые пользователи даже успели сделать инфографику ВВП всех принявших участие во встрече стран.

Без шуток не обошлось. Комик и музыкант Иван Марунич обыграл название авиабазы Рамштайн (такое же название имеет немецкая металл-группа).

Политолог Николай Давыдюк иронически написал, что министры собрались делить РФ.

Не зовите никуда украинцев, если ваша вечеринка не выглядит как встреча министров обороны.

Собрались устроить «ду хаст» (название песни группы Рамштайн - Du hast).

Главный вывод из встречи уже успели сделать:

Фото: Twitter

Отметим, что министр обороны США Ллойд Остин, ставший главным инициатором встречи, во вступительном слове назвал ее исторической и выразил уверенность в возможности победы Украины при надлежащей международной поддержке. Консультации с участием главы Минобороны Украины Алексея Резникова прошли за закрытыми дверями, главным из известных итогов встречи стало решение оборонных чиновников всех 40 государств улучшить логистику и наращивать объемы помощи Украине, а также собираться для уточнения ее потребностей ежемесячно. А еще — долгожданное заявление Германии о решении наконец-то открыть дорогу поставкам тяжелой техники в Украину.

НВ собрало самые интересные выдержки из публикаций мировых СМИ, анализирующих детали и итоги встречи на базе в Рамштайне.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.