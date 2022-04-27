«Собрались устроить РФ духаст». Реакция соцсетей на встречу 40 министров обороны на авиабазе США Рамштайн в Германии

27 апреля, 15:35
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Вывод конференции следующий: (Фото:Twitter)

Вывод конференции следующий: (Фото:Twitter)

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На авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной Консультативной группы по поддержке Украины с участием министров обороны более 40 стран. Участники собрались, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь Украине на фоне полномасштабного вторжения России. Украинцы обсуждают встречу в Сети, делают о ней мемы, а НВ собрало самые интересные посты.

Бывший заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко сравнил встречу министров с Тегеранской конференцией, которая в 1943 году скоординировала действия мира по остановке гитлеровского режима.

Видео дня
https://www.facebook.com/100002305693349/posts/5025149814238492/?d=n

Украинский предприниматель и политик Сергей Тарута обозначил, что сбор министров обороны 40 стран – это переломный момент в войне Украины с РФ.

https://www.facebook.com/taruta/posts/531699888323726

Политолог, член партии Евросолидарность Сергей Таран заключил, что эта война не только украинская, а всего цивилизованного мира.

https://www.facebook.com/1354443292/posts/10220615223674582/?d=n

Украинский поэт Андрей Бондарь запостил сообщение благодарности инициатору встречи руководителю Пентагона Ллойду Остину.

https://www.facebook.com/714001598/posts/10158345873691599/?d=n

Некоторые пользователи даже успели сделать инфографику ВВП всех принявших участие во встрече стран.

https://www.facebook.com/100065187562367/posts/359383079577941/?d=n

Без шуток не обошлось. Комик и музыкант Иван Марунич обыграл название авиабазы Рамштайн (такое же название имеет немецкая металл-группа).

https://www.facebook.com/100001338811679/posts/5136908576363719/?d=n

Политолог Николай Давыдюк иронически написал, что министры собрались делить РФ.

https://www.facebook.com/1025750472/posts/10225294529323342/?d=n

Не зовите никуда украинцев, если ваша вечеринка не выглядит как встреча министров обороны.

Собрались устроить «ду хаст» (название песни группы Рамштайн - Du hast).

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/119191624093489

Главный вывод из встречи уже успели сделать:

Twitter
Фото: Twitter

Отметим, что министр обороны США Ллойд Остин, ставший главным инициатором встречи, во вступительном слове назвал ее исторической и выразил уверенность в возможности победы Украины при надлежащей международной поддержке. Консультации с участием главы Минобороны Украины Алексея Резникова прошли за закрытыми дверями, главным из известных итогов встречи стало решение оборонных чиновников всех 40 государств улучшить логистику и наращивать объемы помощи Украине, а также собираться для уточнения ее потребностей ежемесячно. А еще — долгожданное заявление Германии о решении наконец-то открыть дорогу поставкам тяжелой техники в Украину.

НВ собрало самые интересные выдержки из публикаций мировых СМИ, анализирующих детали и итоги встречи на базе в Рамштайне.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Встреча ВВС США Министр обороны Алексей Резников Ллойд Остин

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