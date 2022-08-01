«Данбас, спасай сваіх дєтєй». Как украинцы в TikTok превратили российскую пропагандистскую песню в мем

1 августа, 15:46
Высмеивание этой песни — это просто искусство (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Высмеивание этой песни — это просто искусство (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Украинцы в TikTok начали распространять пропагандистскую песню исполнителя российского шансона Валенты Кубы — Вставай Донбасс (полностью слушать лучше не надо). Пока россияне гордятся ею и постят «патриотические» видео, украинцы превратили композицию в самый обычный мем. НВ собрал самое актуальное из тренда.

Ну, потому что не надо недооценивать умение украинцев высмеять даже такие абсурдные вещи.

@_valery_5

♬ оригінальний звук - висзеля 🙊

Представили и автора этого «гениального» трека.

@siiyanie

♬ оригінальний звук - висзеля 🙊

Просто наизусть.

@asappkitty

♬ оригінальний звук - висзеля 🙊

По сути, украинцы высмеяли россиян их же песней.

Видео дня
@postavnaa

я текст не знаю

♬ оригінальний звук - висзеля 🙊

Эмоционально.

@zak_fresko

Так тяжко..

♬ оригінальний звук - висзеля 🙊

А это очень смешно.

@timoxxa228

♬ оригінальний звук - висзеля 🙊

Напомним, что на фоне того, как россияне продолжают «воровать» украинские песни и выдавать их за русские, пользователь под ником Volodza делает шутливые переводы синглов артистов РФ, которые звучат гораздо лучше оригиналов. В новом исполнении можно услышать Инстасамку, Валерия Меладзе, Аллу Пугачеву и многих других. Если вы впервые слышите эти имена или наоборот, хотите их забыть — прекрасно, так держать. НВ собрал самые смешные «каверы».

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Донбасс Тренды TikTok

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