«Пора бежать на Щекавицу!». Загадочная вспышка в небе над Киевом спровоцировала целый вал мемов

20 апреля, 11:46
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Версии некоторых пользователей просто взрывают мозг (Фото:NV)

Версии некоторых пользователей просто взрывают мозг (Фото:NV)

Соцсети заполонили мемы, посвященные загадочной вспышке, которую жители Киева наблюдали в небе над городом в среду вечером, 19 апреля.

На данное время ее происхождение все еще достоверно не известно.

Изначально предполагалось, что данная вспышка — это результат работы украинской ПВО, отражавшей очередную воздушную атаку РФ, однако в ВСУ это опровергли.

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Еще одной версией было падение космического спутника NASA, однако и это в итоге тоже не подтвердилось.

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В Главном центре специального контроля Государственного космического агентства Украины вспышку в небе над столицей назвали «высокоэнергетическим акустическим событием».

Что бы это ни значило, у пользователей соцсетей нашлись свои объяснения данному явлению, и некоторые из них просто взрывают мозг.

Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
https://twitter.com/do_zent/status/1648789597256663040
https://twitter.com/kiwishave/status/1648789291919712256
https://twitter.com/mavkaserena/status/1648786616259952642
https://twitter.com/engineer_ukr/status/1648846568638783488

Часть людей утверждает, что это был обычный метеорит, сгоревший в плотных слоях атмосферы.

https://twitter.com/SaveliyZalizniy/status/1648784729292906496
https://twitter.com/YuriyKuzin/status/1648800728733851650
https://twitter.com/ZvlVitalik/status/1648809561812238336

Другие настаивают, что речь идет о долгожданном визите пришельцев с других планет, потерпевших крушение во время попытки наладить контакт с человечеством.

https://twitter.com/babaikit/status/1648772182422462465
https://twitter.com/GONI_memes/status/1648905762310160384
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
https://twitter.com/Feher_Junior/status/1648779121168719879
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
https://twitter.com/vestnikstabilno/status/1648781569467854852
https://twitter.com/GrafKup/status/1648801078354366464
https://twitter.com/rodomir7771/status/1648792020926775296
https://twitter.com/likathings1/status/1648781878487285760
https://twitter.com/SergejsNazarovs/status/1648802472826109959
https://twitter.com/rodomir7771/status/1648792020926775296
https://twitter.com/KGYEG/status/1648794984458641409
https://twitter.com/babaikit/status/1648922616571346946
https://twitter.com/funky_ua/status/1648770167407628295
https://twitter.com/ponochevny/status/1648928538467397634
https://twitter.com/babaikit/status/1648934465807306753

Нашлись и те, кто посчитал, что таинственная вспышка является предвестником «конца света», поэтому нужно срочно бежать на Щекавицу.

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https://twitter.com/GONI_memes/status/1648777754089869314
https://twitter.com/MichaelShchur/status/1648769672362315792
https://twitter.com/plishakova_/status/1648779748007346181
https://twitter.com/zoobko_t/status/1648779711416336384

А кто-то и вовсе все проспал, и теперь безуспешно пытается разобраться во всех этих перипетиях.

https://twitter.com/GONI_memes/status/1648912366728347651
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев Соцсети Метеорит Конец света Инопланетяне НЛО Щекавица

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