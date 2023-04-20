«Пора бежать на Щекавицу!». Загадочная вспышка в небе над Киевом спровоцировала целый вал мемов 20 апреля, 11:46 Версии некоторых пользователей просто взрывают мозг (Фото:NV)

Соцсети заполонили мемы, посвященные загадочной вспышке, которую жители Киева наблюдали в небе над городом в среду вечером, 19 апреля.

На данное время ее происхождение все еще достоверно не известно.

Изначально предполагалось, что данная вспышка — это результат работы украинской ПВО, отражавшей очередную воздушную атаку РФ, однако в ВСУ это опровергли.

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Еще одной версией было падение космического спутника NASA, однако и это в итоге тоже не подтвердилось.

В Главном центре специального контроля Государственного космического агентства Украины вспышку в небе над столицей назвали «высокоэнергетическим акустическим событием».

Что бы это ни значило, у пользователей соцсетей нашлись свои объяснения данному явлению, и некоторые из них просто взрывают мозг.

Фото: Скриншот с Facebook

Часть людей утверждает, что это был обычный метеорит, сгоревший в плотных слоях атмосферы.

Другие настаивают, что речь идет о долгожданном визите пришельцев с других планет, потерпевших крушение во время попытки наладить контакт с человечеством.

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Нашлись и те, кто посчитал, что таинственная вспышка является предвестником «конца света», поэтому нужно срочно бежать на Щекавицу.

А кто-то и вовсе все проспал, и теперь безуспешно пытается разобраться во всех этих перипетиях.