«Остров погибших кораблей». Шутки украинцев об информации от СМИ по поводу подбитого российского корабля Всеволода Боброва

13 мая, 13:51
Цей матеріал також доступний українською
Обязательно к прочтению (Фото:Memagram/Facebook)

Обязательно к прочтению (Фото:Memagram/Facebook)

В эфире YouTube-канала Фейгин Live советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что по предварительным данным российский корабль Всеволод Бобров подбили, когда тот вез на остров Змеиный систему ПВО. Ранее об этом сообщал 24 канал со ссылкой на разведку. Шутки украинцев сконцентрировались, конечно же, вокруг названия корабля, а по Сети начали распространяться мемы. НВ собрало актуальные посты.

Пользователи уже приплюсовали один корабль, который отправился за крейсером Москва, хотя в комментарии НВ Одесса начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк не подтвердила эту информацию. Но немного порадоваться никто не запрещает.

Видео дня
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/125605750118743

Скоро во всех российских школах.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/125608970118421

Предлагали и другие названия корабля. Все так же прекрасны, как Всеволод Бобров.

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/142427421696663

Твиттерских больше всего в новости поразило название. Это было предсказуемо.

https://twitter.com/redhead_js/status/1524840092271005715

Напомнили о судне имени Цезаря Куникова.

https://twitter.com/_maximkuzmin/status/1524870123642839074

Кого-то «порвало» от Всеволода Боброва.

https://twitter.com/ievgns/status/1524864791097098248

А другие задумались: если постоянно Всеволод бобров, то когда бобры Всеволода?

https://twitter.com/olehhhhhhhhh/status/1524855334892085248

Отметим, что в своде Генштаба ВСУ о боевых потерях РФ за минувшие сутки сообщалось об уничтожении одного российского корабля или катера без каких-либо подробностей.

Всего с начала полномасштабной войны против Украины уничтожены 13 российских кораблей и катеров, в том числе флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер Москва.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Черноморский флот РФ Реакция соцсетей Российско-украинская война Крейсер Москва

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X