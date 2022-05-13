«Остров погибших кораблей». Шутки украинцев об информации от СМИ по поводу подбитого российского корабля Всеволода Боброва 13 мая, 13:51 Цей матеріал також доступний українською Обязательно к прочтению (Фото:Memagram/Facebook)

В эфире YouTube-канала Фейгин Live советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что по предварительным данным российский корабль Всеволод Бобров подбили, когда тот вез на остров Змеиный систему ПВО. Ранее об этом сообщал 24 канал со ссылкой на разведку. Шутки украинцев сконцентрировались, конечно же, вокруг названия корабля, а по Сети начали распространяться мемы. НВ собрало актуальные посты.

Пользователи уже приплюсовали один корабль, который отправился за крейсером Москва, хотя в комментарии НВ Одесса начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк не подтвердила эту информацию. Но немного порадоваться никто не запрещает.

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Скоро во всех российских школах.

Предлагали и другие названия корабля. Все так же прекрасны, как Всеволод Бобров.

Твиттерских больше всего в новости поразило название. Это было предсказуемо.

Напомнили о судне имени Цезаря Куникова.

Кого-то «порвало» от Всеволода Боброва.

А другие задумались: если постоянно Всеволод бобров, то когда бобры Всеволода?

Отметим, что в своде Генштаба ВСУ о боевых потерях РФ за минувшие сутки сообщалось об уничтожении одного российского корабля или катера без каких-либо подробностей.

Всего с начала полномасштабной войны против Украины уничтожены 13 российских кораблей и катеров, в том числе флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер Москва.

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