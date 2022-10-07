Всемирный день «бавовни». История украинского мема и поздравления с праздником из соцсетей 7 октября, 19:42 Стадии хлопка (Фото:Александр Грехов/Twitter)

7 октября в мире по решению ООН отмечают день хлопка. Так сложилось, что теперь это не просто растение для украинцев, но и национальный мем, возникший на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. В праздничный день НВ объяснил историю мема и собрал несколько поздравлений из соцсетей.

Впервые «бавовну» в значении «взрыв» использовали после информации о взрывах в российском Белгороде в апреле 2022 года. Тогда местные паблики писали о том, что жители города слышали «хлопки». Само слово «хлопок» украинцы, конечно, тоже высмеяли.

Видео дня

Но «хлопок» перерос в «бавовну» только тогда, когда россияне пытались запустить фейк о взрывах среди украинцев, но неудачно перевели свое сообщение. Ведь хлопок на украинском — бавовна.

27 августа 2022 года Министерство обороны Украины представило персонажа Бавовнятко — анималистическое воплощение популярного мема. «Бавовнятко — животное-призрак. Пушистое и непоседливое. Ночью Бавовнятко тихо приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, заполненные легковоспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем», — говорится в сообщении.

Мему даже посвятили целое видео под песню под названием Бавовна.

С таким важным праздником украинцев поздравил глава ОП Андрей Ермак.

К поздравлениям присоединился нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

Художник Александр Грехов напомнил о своей старой иллюстрации о хлопке в честь праздника.

Символично.

С праздником, украинцы!

