Всемирный день «бавовни». История украинского мема и поздравления с праздником из соцсетей

7 октября, 19:42
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Стадии хлопка (Фото:Александр Грехов/Twitter)

Стадии хлопка (Фото:Александр Грехов/Twitter)

7 октября в мире по решению ООН отмечают день хлопка. Так сложилось, что теперь это не просто растение для украинцев, но и национальный мем, возникший на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. В праздничный день НВ объяснил историю мема и собрал несколько поздравлений из соцсетей.

Впервые «бавовну» в значении «взрыв» использовали после информации о взрывах в российском Белгороде в апреле 2022 года. Тогда местные паблики писали о том, что жители города слышали «хлопки». Само слово «хлопок» украинцы, конечно, тоже высмеяли.

Видео дня

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/pfbid02PYpPajN5hBVDvXF1QFuQR1ykxVGcjWoESh5YP6eTuSGDp7Np18xeKgXkBaKpfA9bl
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid02Tz1Q61mL1MHAZNdxBKC33kpDCPDJHaj3QKiZkZnQs7nv9kZcJoYVwXn15Nzb8z1Fl

Но «хлопок» перерос в «бавовну» только тогда, когда россияне пытались запустить фейк о взрывах среди украинцев, но неудачно перевели свое сообщение. Ведь хлопок на украинском — бавовна.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid0FEL1pZqwbDnfyio12w74vbrwjtu5bDMp1zYAMUGSSAyBbFmwqkkbJuzLZRiFQ5HTl

27 августа 2022 года Министерство обороны Украины представило персонажа Бавовнятко — анималистическое воплощение популярного мема. «Бавовнятко — животное-призрак. Пушистое и непоседливое. Ночью Бавовнятко тихо приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, заполненные легковоспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/DefenceU/status/1563547416648855552

Мему даже посвятили целое видео под песню под названием Бавовна.

https://www.youtube.com/watch?v=aoQiH2MCFLY

С таким важным праздником украинцев поздравил глава ОП Андрей Ермак.

https://twitter.com/AndriyYermak/status/1578305195427393536

К поздравлениям присоединился нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid02sJFGYDFfEezSPcnMByzbmAStkdXyG8dyKfK83eJhKkivypNtS9Qe7dYsaHost3K6l

Художник Александр Грехов напомнил о своей старой иллюстрации о хлопке в честь праздника.

https://twitter.com/grekhov/status/1578316114421219328

Символично.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid02wMvU4ocQVzBhmJbeyppjukrSmJy8DF1fJE12hqTRQuBfUQkVEpLa6qpKhcUhhZCzl

С праздником, украинцы!

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Праздники Реакция соцсетей Мемы хлопок

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