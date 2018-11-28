Всех айтишников забрала СБУ. В Twitter запустили тред про #военноеположение и мобилизацию программистов

В сети распространяют не правдивую информацию про военное положение

В социальных сетях активно распространяют фэйки про военное положение в Украине. Мы нашли самый смешной тред на эту тему.

Из-за нападения российского флота на украинские военные корабли с 28 ноября в 10 областях Украины введено военное положение.

В социальных сетях сейчас публикуется очень много неправдивой информации о мобилизации, ограничении прав и свобод человека и другие пункты указа.

Один из лучших способов борьбы с фэйками это сатира, поэтому публикуем самый смешной тред в Twitter на тему военного положения.

Сьогодні о 5 ранку в домі був обхід від СБУ. Записували дехто працює, айтішників забирали одразу з собою це жесть #военноеположение November 27, 2018

Тема айтишников очень зацепила пользователей Twitter.

Пункт 12 Указу, який «таємний». Там всьо чотко прописано саме про ойтишників. З них формують нову дивізію для наступа на воронєж. Інфа 146%. — Дыка качка (@ZlaKachka) November 27, 2018

Чув що СБУ спеціально тімлідам казали щоб ті збирали мітінгі, або стендап по скайпу і роздавали повістки таким чином ойтішникам #военноеположение — Бородатий Бомж (@borodate_bidlo) November 27, 2018

Возле подъезда "эвакуатор" утром увез все внедорожники, сказали в ООС! — Джек Рассел (@Ljytwr2) November 27, 2018

Не знаю. Я в гаражі спав. По ночі людей туди-сюди водили. То є так, я у віконце бачив. Вони щось постійно казали, що пітон то не анаконда. А потім -постріли. — Більбо Сумкін (@pullover_) November 28, 2018

Сусіди розказували, що коли вивели айтішників – ще довго було чутно постріли й приглушені крики з кущів за гаражами#военноеположение — Berdy Chever (@CheverBerdy) November 27, 2018

В мене знайомий айтішнік замовив UBER, а приїхав військовий комісар #военноеположение — Dirty Hryvnia (@DirtyHryvnia) November 27, 2018

Да, да... В трусиках — ЭкийПодс (@AG5FLTwK44ac6Rb) November 27, 2018

СБУ в 5 часов утра во время обхода моего дома забрали меня как айтишника и теперь заставляют собирать инфу о всех, кто пишет твиты о #военноеположение . Сказали, что будут формировать с них батальон смертников для наступления на Воронеж — МихайлоХолодноярськЙ (@m170261m) November 27, 2018

Зате буде що потім дєвочкам - програмісткам розповісти, за пляшкою дешевого віскі — Любитель сломаных березок (@ZxrNzO3SQeRgKMQ) November 27, 2018

Чтобы развеять все сомнения и ответить на все вопросы мы сделали карточки про то, как военное положение повлияет на жизнь и что это означает на практике.