28 ноября 2018, среда

Всех айтишников забрала СБУ. В Twitter запустили тред про #военноеположение и мобилизацию программистов

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В сети распространяют не правдивую информацию про военное положение
Фотожаба НВ

В сети распространяют не правдивую информацию про военное положение

В социальных сетях активно распространяют фэйки про военное положение в Украине. Мы нашли самый смешной тред на эту тему.

Из-за нападения российского флота на украинские военные корабли с 28 ноября в 10 областях Украины введено военное положение. 

В социальных сетях сейчас публикуется очень много неправдивой информации о мобилизации, ограничении прав и свобод человека  и другие пункты указа.

Один из лучших способов борьбы с фэйками это сатира, поэтому публикуем самый смешной тред в Twitter на тему военного положения.

Тема айтишников очень зацепила пользователей Twitter.

Чтобы развеять все сомнения и ответить на все вопросы мы сделали карточки про то, как военное положение повлияет на жизнь и что это означает на практике.

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