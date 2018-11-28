Всех айтишников забрала СБУ. В Twitter запустили тред про #военноеположение и мобилизацию программистов

В социальных сетях активно распространяют фэйки про военное положение в Украине. Мы нашли самый смешной тред на эту тему.
Из-за нападения российского флота на украинские военные корабли с 28 ноября в 10 областях Украины введено военное положение.
В социальных сетях сейчас публикуется очень много неправдивой информации о мобилизации, ограничении прав и свобод человека и другие пункты указа.
Украина, если кто не знал, то держите!#военноеположение #StopRussianAggression pic.twitter.com/kfhShrItAh— young little Jew (@_maryabrown_) November 28, 2018
И еще зрады #ВоєннийСтан #Военноеположение pic.twitter.com/lpiLVVaLOz— Всем PEACE☮️, да✌???? (@agnosticsclub) November 27, 2018
Один из лучших способов борьбы с фэйками это сатира, поэтому публикуем самый смешной тред в Twitter на тему военного положения.
Сьогодні о 5 ранку в домі був обхід від СБУ. Записували дехто працює, айтішників забирали одразу з собою це жесть #военноеположение— Ерл, скорми його свиням™ (@fatschneller) November 27, 2018
Тема айтишников очень зацепила пользователей Twitter.
Пункт 12 Указу, який «таємний». Там всьо чотко прописано саме про ойтишників. З них формують нову дивізію для наступа на воронєж. Інфа 146%.— Дыка качка (@ZlaKachka) November 27, 2018
Чув що СБУ спеціально тімлідам казали щоб ті збирали мітінгі, або стендап по скайпу і роздавали повістки таким чином ойтішникам #военноеположение— Бородатий Бомж (@borodate_bidlo) November 27, 2018
Возле подъезда "эвакуатор" утром увез все внедорожники, сказали в ООС!— Джек Рассел (@Ljytwr2) November 27, 2018
Не знаю. Я в гаражі спав. По ночі людей туди-сюди водили. То є так, я у віконце бачив. Вони щось постійно казали, що пітон то не анаконда. А потім -постріли.— Більбо Сумкін (@pullover_) November 28, 2018
Сусіди розказували, що коли вивели айтішників – ще довго було чутно постріли й приглушені крики з кущів за гаражами#военноеположение— Berdy Chever (@CheverBerdy) November 27, 2018
В мене знайомий айтішнік замовив UBER, а приїхав військовий комісар #военноеположение— Dirty Hryvnia (@DirtyHryvnia) November 27, 2018
Да, да... В трусиках— ЭкийПодс (@AG5FLTwK44ac6Rb) November 27, 2018
СБУ в 5 часов утра во время обхода моего дома забрали меня как айтишника и теперь заставляют собирать инфу о всех, кто пишет твиты о #военноеположение . Сказали, что будут формировать с них батальон смертников для наступления на Воронеж— МихайлоХолодноярськЙ (@m170261m) November 27, 2018
Зате буде що потім дєвочкам - програмісткам розповісти, за пляшкою дешевого віскі— Любитель сломаных березок (@ZxrNzO3SQeRgKMQ) November 27, 2018
Чтобы развеять все сомнения и ответить на все вопросы мы сделали карточки про то, как военное положение повлияет на жизнь и что это означает на практике.
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