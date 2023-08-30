Пятеро против толпы. Штурмовики ВСУ обратили в бегство превосходящие силы противника — видео

30 августа, 15:47
Поделиться:
Оккупанты бросились бежать от бойцов ВСУ, несмотря на свое численное превосходство (Фото:Скриншот видео Q0MT6pFmbVqynsM/X)

Оккупанты бросились бежать от бойцов ВСУ, несмотря на свое численное превосходство (Фото:Скриншот видео Q0MT6pFmbVqynsM/X)

Панический страх оккупантов перед украинскими штурмовиками, занимающимися зачистками вражеских позиций, заставляет их убегать даже тогда, когда у них есть численное и позиционное преимущество.

Читайте также:
ВСУ устроили засаду, в которую по очереди попали сразу три группы оккупантов — видео

Об этом свидетельствует обнародованное на днях видео одной из таких операций.

На опубликованных кадрах видно, как несколько бойцов ВСУ ворвались на позиции российских захватчиков, которые, даже не пытаясь обороняться, бросились в полном составе бежать через противоположную сторону окопов.

Видео дня

Таким образом всего пятеро украинских воинов при поддержке аэроразведки и артиллерии обратили в бегство около 20 российских солдат.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Штурм Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X