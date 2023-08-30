Пятеро против толпы. Штурмовики ВСУ обратили в бегство превосходящие силы противника — видео 30 августа, 15:47 Оккупанты бросились бежать от бойцов ВСУ, несмотря на свое численное превосходство (Фото:Скриншот видео Q0MT6pFmbVqynsM/X)

Панический страх оккупантов перед украинскими штурмовиками, занимающимися зачистками вражеских позиций, заставляет их убегать даже тогда, когда у них есть численное и позиционное преимущество.

Об этом свидетельствует обнародованное на днях видео одной из таких операций.

На опубликованных кадрах видно, как несколько бойцов ВСУ ворвались на позиции российских захватчиков, которые, даже не пытаясь обороняться, бросились в полном составе бежать через противоположную сторону окопов.

Видео дня

Таким образом всего пятеро украинских воинов при поддержке аэроразведки и артиллерии обратили в бегство около 20 российских солдат.

Небольшая штурмовая группа ВСУ вошла на позицию русских и русские сразу побежали. pic.twitter.com/ztDlCf4RFB — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 29, 2023