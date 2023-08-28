«Скоро тормоза откажут». Симоньян пожаловалась, что за неделю возле ее дома взорвались уже два дрона

28 августа, 09:57
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Маргарита Симоньян жалуется, что дроны мешают ей спать (Фото:UAINFO)

Маргарита Симоньян жалуется, что дроны мешают ей спать (Фото:UAINFO)

Один из самых циничных представителей кремлевской пропаганды Маргарита Симоньян оказалась недовольной, когда после ее требований усилить атаки на Украину дроны-камикадзе вдруг начали прилетать к ней самой.

Об этом она рассказала в эфире российского федерального телевидения.

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По словам Симоньян, за минувшую неделю недалеко от ее дома в Истринском районе Московской области взорвалось уже два беспилотника.

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«Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть», — пожаловалась пропагандистка на фоне многочисленных военных преступлений РФ против мирного населения Украины.

При этом она утверждает, что никакой паники среди россиян по поводу атак дронов на Москву и другие регионы РФ якобы нет.

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«Мы не то что заднюю не дадим, у нас вообще тормоза откажут. Одна педаль останется — газ», — пригрозила Симоньян, пытаясь скрыть свой очевидный страх, что рано или поздно возмездие за призывы к геноциду украинцев ее все же настигнет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Беспилотники Подмосковье Российская пропаганда Дроны Маргарита Симоньян Война России против Украины

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