«Украина проводит демилитаризацию РФ». Войска России продолжают терять технику, дезертировать, а украинцы шутят об этом в соцсетях 7 марта, 17:02 Цей матеріал також доступний українською Цыгане — это новый вид территориальной обороны (Фото:Oleksandr Babak/Facebook)

7 марта — двенадцатый день полномасштабного вторжения России в Украину. За это время у военных РФ кто только не украл технику: «гопота» из Оболонского района, забравшиая БТР или, например, мужчина на тракторе, который отбуксировал себе танк. Наш народ не победить, а НВ собрало доказательства этого из соцсетей.

Стендапер Антон Тимошенко кратко подытожил все потери войск РФ за 12 дней войны.

Теперь все начнут пользоваться Укрпочтой.

Антон Тимошенко прокомментировал этот случай с работником почты.

Вот вам уровень ПВО (противовоздушная оборона).

Без мемов об этом не обошлось.

К президенту РФ Владимиру Путину обращаются уже украинские черви: они наелись. Об этом написал блоггер Антон Ходза.

Напоминаем, что Путин планировал демилитаризацию и денацификацию Украины. А вышло наоборот.

Очень наоборот.

Прям совсем наоборот.

А вот отличная песня для вас, которую можно слушать всякий раз, когда становится тревожно.

5-6 марта российская сторона дважды сорвала попытки организовать гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения Мариуполя. В оба дня войска РФ нарушили режим тишины в районах запланированного маршрута колонн, что сделало невозможным выезд людей из города. Вероятно, тема гуманитарных коридоров будет снова обсуждаться на переговорах делегаций Украины и РФ.

Между тем, тотальная изоляция России расширяется: ежедневно растет список компаний, отказавшихся работать в РФ или сотрудничать со страной-агрессором. Крупнейшие российские компании уже на грани дефолта из-за санкций: 6 марта Роснефть не смогла выполнить обязательства по облигациям на $2 млрд, а 7 марта уже Газпром должен погасить облигации на $1,3 млрд.

НВ следит за главными событиями дня в режиме онлайн.

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