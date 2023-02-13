Оккупанты показали «мастер-класс» по разминированию, потеряв в одном месте сразу два танка — видео

13 февраля, 11:40
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Оккупанты недооценили профессионализм инженеров ВСУ (Фото:Скриншот видео tweetsNV)

Оккупанты недооценили профессионализм инженеров ВСУ (Фото:Скриншот видео tweetsNV)

Уничтожение под Угледаром российских установок для разминирования вынудило командование ВС РФ отправлять войска на штурм города прямо через минные поля.

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https://twitter.com/Peter79233966/status/1624778498438049798

Судя по обнародованным в соцсетях видео, их тактика состоит в том, чтобы слать свою технику вперед до тех пор, пока она не очистит территорию «естественным путем».

Видео дня

В то же время, захватчики недооценили профессионализм инженерных подразделений ВСУ, которые не оставили им шансов на создание даже самого узкого коридора.

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https://twitter.com/tweetsNV/status/1625058314714243074?s=20&t=1Xr3sdPf5w7hw9UXG3Rnwg

Таким образом попытки ВС РФ прорваться через минные поля на подступах к Угледару за счет так называемых «мясных консерв» оказались настолько неэффективными, что порой они теряют в одном месте сразу несколько единиц бронетехники, в том числе танков.

https://twitter.com/Andrii_L1983/status/1623675238390038529
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Российские танки Война России против Украины Угледар

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