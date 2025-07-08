В Индонезии восьмиметровый питон полностью проглотил фермера — видео

8 июля, 14:27
В Индонезии питон проглотил фермера (Фото: Zahid Chaat/YouTube)

В индонезийском селе Маджапахит питон длиной около 8 метров, проглотил местного фермера. Тело доставали односельчане.

Об этом 6 июля сообщило медиа Antara. Об исчезновении 63-летнего Ла Ноти сообщили соседи. Они должны были встретиться с ним утром, но узнали от родственников, что тот не вернулся домой с плантации. Вместе они отправились на поиски пропавшего фермера.

В его доме никого не было, а рядом был припаркован его мотоцикл. Недалеко от дома они нашли питона, который был необычно большим. Местные поймали восьмиметровую змею, вооружились ножами и вырезали из брюха питона тело. Выяснилось, что оно принадлежало пропавшему Ла Ноте. Как выглядел этот процесс, соседи сняли на видео.

https://youtu.be/jF9a_qjNIBw?si=aMIg_nUwLR5SWFu9

Как отмечает издание, вероятно, змея набросилась на мужчину, когда тот кормил цыплят. У фермера не было с собой оружия, поэтому питон легко его проглотил.

Местные власти сообщили, что это первый подобный случай в районе. Однако в остальной Индонезии такие нападения питонов не редкость. В сезон дождей они пробираются на плантации и охотятся на скот.

