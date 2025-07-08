Об этом 6 июля сообщило медиа Antara. Об исчезновении 63-летнего Ла Ноти сообщили соседи. Они должны были встретиться с ним утром, но узнали от родственников, что тот не вернулся домой с плантации. Вместе они отправились на поиски пропавшего фермера.

В его доме никого не было, а рядом был припаркован его мотоцикл. Недалеко от дома они нашли питона, который был необычно большим. Местные поймали восьмиметровую змею, вооружились ножами и вырезали из брюха питона тело. Выяснилось, что оно принадлежало пропавшему Ла Ноте. Как выглядел этот процесс, соседи сняли на видео.

Как отмечает издание, вероятно, змея набросилась на мужчину, когда тот кормил цыплят. У фермера не было с собой оружия, поэтому питон легко его проглотил.

Местные власти сообщили, что это первый подобный случай в районе. Однако в остальной Индонезии такие нападения питонов не редкость. В сезон дождей они пробираются на плантации и охотятся на скот.