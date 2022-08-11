Дети против войны. Восьмилетний львовянин собрал для ВСУ более 70 тысяч гривен, гастролируя с концертами по области 11 августа, 15:29 Парень выступает вместе с отцом (Фото:Общественное Львов)

Восьмилетний Юрий Напора из Львова собрал более 70 тысяч гривен на нужды ВСУ, выступая вместе с отцом в разных городах области. Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОВА.

Парень поет украинские песни под аккомпанемент отца. Юрий уже выступил в Мостиске, Городке и Новояворовске. На последнем концерте школьник выступал почти три часа и собрал более 14 тысяч грн, а общая сумма собранных денег на концертах составляет более 70 тысяч грн.

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Все средства юноша отправил ОО Апостольская Чота, которая сотрудничает с волонтерскими организациями, собирающими деньги для защитников Николаева.

Как сообщает Общественное, Юрий Напора учится в хоровой школе Дударик. Он поет песни о войне. В репертуаре мальчика уже 12 композиций. Сюжет о школьнике также вышел на YouTube-канале Общественное Львов.

Далее Юра будет выступать в городе Большой Любень, а вскоре планирует спеть и во Львове.

Напомним, что школьник из Киева Юра передал на нужды ВСУ 10 тысяч гривен, которые он собирал в копилку в течение 4 лет.

Также недавно десятилетняя Дарья Безугла из Одесчины отрезала 58 сантиметров своих волос, продала их и передала 10 400 гривен на помощь ВСУ.

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