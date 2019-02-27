Восемь пожарных и одна крыса. В Германии провели самую милую спасательную операцию - видео Сегодня, 14:02 395 Цей матеріал також доступний українською Berufstierrettung Rhein Neckar Крыса набрала слишком много жира на зиму Berufstierrettung Rhein Neckar

В немецком городе Бенсхай пожарные получили необычный вызов: им пришлось спасать застрявшую в канализационном люке крысу.

Первым к месту событий прибыл специалист по спасению животных Михаэль Зер, но самостоятельно вытащить животное он не смог, сообщает The Guardian.

Чтобы поднять крышку люка, в которой застряло животное, понадобилось аж 8 человек. Зер, который в конце-концов достал крысу, установил, что причиной "аварии" стало то, что грызун набрал слишком много жира на зиму.

"Даже животные, которых ненавидят многие люди, заслуживают уважения", - отметил Зер.



Когда крысу спасли, девочка, которая первой заметила застрявшего грызуна, подарила спасителю рисунок.