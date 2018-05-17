Вор взломал двери офиса и отметил это танцем в стиле робота - видео

Грабитель взломал двери офиса юридической компании и на радостях станцевал в стиле робота.
Курьезный случай произошел в штате Калифорния, США.
Преступник открыл дверь, занес сумку и сделал несколько танцевальных движений.
"Танцора" сняла камера наблюдения, и через несколько дней его поймали недалеко от того же офиса с украденым ноутбуком и связкой ключей от двери, пишет Mashable.
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