Вор взломал двери офиса и отметил это танцем в стиле робота - видео

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Его поймали через несколько дней недалеко от этого же офиса
скрин из видео

Его поймали через несколько дней недалеко от этого же офиса

Грабитель взломал двери офиса юридической компании и на радостях станцевал в стиле робота.

Курьезный случай произошел в штате Калифорния, США. 

Преступник открыл дверь, занес сумку и сделал несколько танцевальных движений. 

"Танцора" сняла камера наблюдения, и через несколько дней его поймали недалеко от того же офиса с украденым ноутбуком и связкой ключей от двери, пишет Mashable.

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