«Вообще не хочу уезжать из Крыма». Монолог россиянки, бежавшей с украинского полуострова после взрывов на аэродроме, стал трендом в TikTok
Фото со звуком (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
В TikTok набирает популярность новый звук — рассказ россиянки о том, что она «вообще не хочет уезжать из Крыма» после новостей о взрывах на аэродроме в Новофедоровке 9 августа. За два дня пользователи сняли почти тысячу видео, а НВ отобрал самые интересные.
Оригинал можно посмотреть на YouTube-канале НВ.
А тебя там еще и кормили.
Любимая песня украинцев.
А еще самому себе готовить, покупать стиральный порошок и многое другое.
Три вещи, которые можно слушать бесконечно:
Паучки хорошие.
Больно это слышно.
Это чувство знакомо почти каждому.
А это неприятно.
Напомним, что во вторник, 9 августа, в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов у военного аэродрома в Новофедоровке. Украинцы активно обсуждают событие в соцсетях, успевают делать об этом мемы, а НВ собрал последние посты.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.