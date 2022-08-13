«Вообще не хочу уезжать из Крыма». Монолог россиянки, бежавшей с украинского полуострова после взрывов на аэродроме, стал трендом в TikTok

13 августа, 13:06
Фото со звуком (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Фото со звуком (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В TikTok набирает популярность новый звук — рассказ россиянки о том, что она «вообще не хочет уезжать из Крыма» после новостей о взрывах на аэродроме в Новофедоровке 9 августа. За два дня пользователи сняли почти тысячу видео, а НВ отобрал самые интересные.

Оригинал можно посмотреть на YouTube-канале НВ.

https://www.youtube.com/watch?v=gzSQh0ljM64&t=2s

А тебя там еще и кормили.

@sulllko 😭😭😭 #sulllko ♬ оригінальний звук - infosich1

Любимая песня украинцев.

@sonia.uakh УЛЮБЛЕНЕ! ТАК НІХАЧУ УЄЗЖАТЬ ІЗ КРИМУ ІЗ АЛУШТИ 😭😭😭💔🙏🙏 #зшити #україна #рек #укртт #ккррек #укррек #рекомендаціії #крим #кримський #кримукраїна #бавовна #хлопок #бабах #українапонадусе ♬ оригінальний звук - infosich1

А еще самому себе готовить, покупать стиральный порошок и многое другое.

Видео дня

@call_me_mills мій улюблений звук🥰 #славаукраїні #путинхуйло🔴⚫ #FUCKRUSSIA #яукраїнка #україна #українськийтікток #українапонадусе #укртікток ♬ оригінальний звук - infosich1

Три вещи, которые можно слушать бесконечно:

@grbeshok

Хто наступного року зі мною в Севастополь на джаз-фест? 🇺🇦

♬ оригінальний звук - infosich1

Паучки хорошие.

@zooolotokarpat #україна🇺🇦 #zooolotokarpat ♬ оригінальний звук - infosich1

Больно это слышно.

@svoyaaaaa @marinaturbina1 ♬ оригінальний звук - infosich1

Это чувство знакомо почти каждому.

@xumcplledjdj падамашнєму#росніпизда ♬ оригінальний звук - infosich1

А это неприятно.

@anya_marchenkko #переписка ♬ оригінальний звук - infosich1

Напомним, что во вторник, 9 августа, в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов у военного аэродрома в Новофедоровке. Украинцы активно обсуждают событие в соцсетях, успевают делать об этом мемы, а НВ собрал последние посты.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Крым Тренды TikTok

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