Вонзил кухонный нож в ногу. Пользователи Reddit вспоминают самые странные поступки во имя любви Сегодня, 14:00 379 Цей матеріал також доступний українською pverdes1plus2 via imgur pverdes1plus2 via imgur

Пользователи Reddit решили вспомнить самые странные поступки, которые они совершали, чтобы впечатлить человека, который им понравился. Мы выбрали лучшие истории.

Мы жили в одной комнате и нам нужно было выезжать из дома. У меня был собран рюкзак. Она спросила, куда я собираюсь переезжать, в то время, как мне ехать было некуда. Поэтому я решил сказать, что еду автостопом по Мексике и пригласил ее с собой.

Мы были вместе почти 16 лет.

Это одна из немногих "историй успеха" в треде. В основном там были, конечно же, провалы:

Решил съехать на самокате с самого крутого холма. Я врезался в катафалк и разбил заднее окно. Внутри было тело, а на улице уже стояла его семья, которая собиралась то ли ехать на кладбище, то ли нести гроб в здание. Я поднялся, весь в крови и траве, взял самокат, и поковылял в ближайший переулок.



Моя сестра отвозила меня обратно в колледж после каникул, где я ходил на некоторые уроки вместе с классной девочкой, у которой был желтый Jeep Wrangler. Когда мы уже подъезжали к школе, я увидел желтый Jeep, который ехал в левой от нас полосе. Конечно же, я подумал, что это она! Я сидел на пассажирском сидении, и мне показалось классной идеей открыть люк, вылезти в него, и поздороваться с ней.

Учтите, мы ехали на скорости около 90 км/час, а я ношу очки. Я открыл люк, высунул голову, повернулся к "ее" машине, и мои очки слетели с моего лица. А без них я практически слеп. Я заорал сестре, чтобы она остановилась, и мы потратили практически 30 минут, блуждая по дороге и пытаясь найти мои очки. Они оказались довольно побитыми, но повезло, что стекла остались почти неповрежденными. Мне удалось достать скотч и солнцезащитные очки на заправке, чтобы кое-как починить того монстра, которого я носил до конца семестра на своем лице (у меня не было денег на новую пару очков).

Я до сих пор не знаю, была ли она за рулем той машины.

В тред также приходили девушки:

Парень, с которым я встречалась, поехал на отдых со своей семьей на 2 недели, и дал мне ключи от своего дома, чтобы я кормила его кота. Пока его не было, я покрасила его ванную. Он подумал, что это довольно странно, но в целом он нормально это воспринял.

Но это сработало... в октябре мы поженились.

Часто парни пытались похвастать физической формой. Как вы понимаете, ни к чему хорошему это не приводило:

Решил сделать сальто назад с дерева высотой около полутора метров. Приземлился, но земля была скользкой, и я попытался уберечь себя от падения при помощи рук. В итоге я сломал запястье.

Я-в-десятом-классе, ты был страшным придурком.

В старшей школе я встречался с гимнасткой. Мы пошли в парк, где я увидел брусья и почему-то решил, что смогу стать на них на руки - я ведь крутой! Она настаивала, что брусья слишком широкие, но я не слушал. Она была права - они таки оказались слишком широкими, потому я упал вниз, опустившись грудью ниже рук. Я растянул/порвал все связки, скрепляющие мои мышцы груди с грудной костью. Долгое время после этого случая ничего хорошего со мной не происходило.

Истории из детства - настоящий отдельный жанр:





Не могу найти этот пост, он в похожем треде парень писал, что в начальной школе ему нравилась девочка, которая носила очки. Парень не хотел, чтобы она чувствовала себя изгоем, поэтому каждый день после школы он подолгу смотрел на включенную лампу, чтобы повредить свое зрение и ему понадобились очки.



В начальной школе я часто дружил с девочками. Однажды во время ланча я подумал: "Хм, если я засуну эту трубочку в нос, девочки подумают, что это смешно". После этого я приступил к делу. Через 10 секунд вся моя еда была в крови, и меня отвели к медсестре. После этого я несколько месяцев ходил к врачу. Урок усвоен.



Когда я был подростком, я занимался тхэквондо. Со мной занимались две прекрасные девочки моего возраста. Перед занятиями они ходили покурить за магазином, а я хотел быть крутым, поэтому тоже пристрастился.

Примерно через 2 недели я сходил покурить с одной из девочек, когда она пришла на занятие. После этого пришла вторая - она тоже хотела сходить на перекур, поэтому я выкурил еще одну сигарету с ней.

Когда мы вернулись и начали разминаться, мне стало плохо. Я выбежал наружу - рядом была кафешка. Меня начало тошнить прямо на стеклянную стену, в то время, как все кассиры и несколько обедающих там людей наблюдали за этим кошмаром.

У нас был общий друг, и мы собрались приготовить ему праздничный обед перед походами по барам. Я хотел показать ей, что могу быть прикольным парнем, помогать в организации сюрприза и неплохо готовлю.

В итоге я был пьян в стельку, и даже пытался столкнуть ее в замерзшую речку. Это не "круто", чувак.

Иногда ваша любовь может изменить чужие жизни:

Мы с девушкой пошли сдать кровь... У нее был дефицит железа, поэтому ей отказали... Я спас 3 жизни.

Также я узнал свою группу крови и до сих пор сдаю ее.

Не обошлось без Покемонов:

Мне было около девяти лет, я очень любила покемонов, и, как мне казалось, мальчик, который мне нравился, тоже ими увлекался. Я попыталась впечатлить его бесконечно вываливая на него тонны информации о покемонах... Оказалось, он не особо их любил и подумал, что у меня аутизм.

Относительно современный метод:





В средней школе я пригласил девушку, комментируя ее фотографии по одному слову, чтобы в итоге в ее уведомлениях высветилось "Погуляешь со мной?". Она сказала, что это был самый романтичный поступок в ее жизни. Встречались мы недолго, а после этого особо не общались, поэтому я не знаю, что с ней сейчас. Уверен, что я установил достаточно высокую планку для ее будущих парней.

Есть и совсем короткие истории:

Вонзил кухонный нож себе в ногу.

