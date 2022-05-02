«Случилось маленькое чудо». Реакция соцсетей на спасение котика из Бородянки, застрявшего на седьмом этаже почти разрушенного дома 2 мая, 17:33 Цей матеріал також доступний українською Котик в настоящее время находится в безопасности (Фото:Евгений Кибец)

В Киевской области, в пгт Бородянка организации ЗооПатруль удалось спасти котика, который застрял на 7-м этаже почти разрушенного дома. Об этом сообщили в телеграмм-канале фонда Вернись живым.

«Эта история — одна из тысяч подобных, и еще раз доказывает, что мы — люди, а оккупанты — нет», — говорится в посте.

О рыженьком котике написали также в ГСЧС Украины. «Быть украинцем = увидеть во вконец разрушенном доме одинокого кота и бить тревогу. Организовать спасательную операцию по освобождению несчастного животного и не сдаться».

Видео дня

ГСЧС также запостили видео спасения.

Чтобы спасти пушистика, пришлось использовать специальную технику с подъемником. Искать ее помогал основатель концертного агентства Happy Music Group Евгений Кибец, разместивший информацию в своих соцсетях.

Позже он сообщил подписчикам об удачном спасении котика и добавил фото рыженького на руках одного из волонтеров.

Соучредитель партии Демократический Топор Виктор Трегубов запостил апдейт, в котором сказал, что это не котик, а кошка.

Радовались спасению и другие пользователи.

Напомним, что Club 4 Paws анонсировали инициативу Adopt pets of Ukraine, которая помогает животным искать новую семью или вернуться в старуху. В соцсетях проекта размещены фотографии и небольшие анкеты от имени животных. Возможно, среди них есть ваш котик или собачка .



Отметим, что до войны в Бородянке, поселке городского типа примерно в 50 км к западу от Киева, проживало около 13 тыс. человек. Сколько сейчас – неизвестно.



За месяц, проведенный под российской оккупацией, населенный пункт, не имеющий никаких военных объектов, превратился в сплошные руины : из 29 местных многоэтажек 8 уничтожены до основания, еще 21 имеют большие повреждения.



Бородянку освободили от врага еще в начале апреля. В настоящее время в пгт продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры, подключению к газо- и электроснабжению, а также восстановлению водоснабжения.



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