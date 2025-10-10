На Полтавщине четверо ежиков остались без мамы, и нашли новую семью в Центре спасения диких животных.

Об этом сообщили в организации UAnimals. Животных выкармливали и выгревали, и в конце концов малыши выросли в четырех здоровых, колючих и энергичных ежей. «Всех их выпустили в дикую природу. Надеемся, их ждет долгая и счастливая жизнь, — говорится в сообщении.

Волонтеры спасли и выпустили ежиков в дикую / Фото: UAnimals/Facebook

Между тем трое лебедей с Полтавщины потеряли родителей и выжили благодаря неравнодушным. Ими занимаются волонтеры.