Волонтеры спасли и выкормили четырех ежиков, которые остались без мамы, — фото
Ежики на Полтавщине (Фото: UAnimals)
На Полтавщине четверо ежиков остались без мамы, и нашли новую семью в Центре спасения диких животных.
Об этом сообщили в организации UAnimals. Животных выкармливали и выгревали, и в конце концов малыши выросли в четырех здоровых, колючих и энергичных ежей. «Всех их выпустили в дикую природу. Надеемся, их ждет долгая и счастливая жизнь, — говорится в сообщении.
Между тем трое лебедей с Полтавщины потеряли родителей и выжили благодаря неравнодушным. Ими занимаются волонтеры.