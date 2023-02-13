«Я в ах*е!». Чтобы уговорить фермера на эвакуацию, волонтеру пришлось вывезти более 100 животных — видео 13 февраля, 15:45 Для эвакуации животных волонтеру понадобилась фура (Фото:Коллаж NV)

Украинскому волонтеру Денису Христову, чтобы уговорить фермера на эвакуацию из прифронтового села Карловка Донецкой области, пришлось вывезти вместе с ним более 100 животных.

Об этом он рассказал у себя в Instagram.

По словам мужчины, сложнее всего было найти подходящий транспорт и водителя, который бы согласился на выполнение столь сложной и опасной миссии по спасению 71 козы, 45 кур, двух кошек и одной собаки.

Видео дня

Кроме того, из-за разбитой дороги грузовику не удалось подъехать к самому дому фермера, а трасса, по которой необходимо было ехать, обстреливалась российскими оккупантами.

Несмотря на это, операция по эвакуации прошла успешно.

«Благодарю всех за донаты и поддержку. Признаюсь, удовольствие не из дешевых — заказать такую фуру. Но еще дороже мне стало бы, если бы этот 15-тонник застрял бы в поле. Слава Богу все вырулили», — отметил Христов.