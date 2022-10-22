С детскими патриотическими рисунками. Луцкая кондитерка печет для украинских военных имбирное печенье со съедобными картинками 22 октября, 09:15 У каждого печенья свой рисунок (Фото:Общественное)

Кондитерка из Луцка Анна Кравчук выпекает для военных имбирное печенье, которое украшает съедобными детскими рисунками из вафельных листьев. Каждое имбирное печенье упаковывают и складывают в коробки. Об этом пишет Общественное.

О сборе детских рисунков для печенья Кравчук написала в своих соцсетях. По ее словам, на такую идею стали отвечать как знакомые, так и незнакомые люди, также предлагавшие продукты или средства на их закупку. Все рисунки кондитерка-волонтерка хранит в отдельной папке, где они ждут своей очереди на печать.

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В тесто кроме пшеничной муки женщина добавляет мед и специи, в частности корицу, кардамон, гвоздику и имбирь. Анна Кравчук говорит: преимущество ее печенья в том, что есть возможность длительного хранения без потери вкуса. «Печенье набирает свой вкус, мягкость, отдыхает в пакете, то есть оно спокойно доезжает до парней и они уже могут им смаковать. Много лет уже пеку: на свадьбу, однако такого еще не было, чтобы эмоции пробирали до слез. Это работа через слезы», — говорит кондитерка.

Фото: Общественное

По словам Анны Кравчук, детских рисунков много, потому планирует в будущем сделать выставку. В настоящее время кондитер завершает формировать пятую передачу на фронт. К каждому печенью добавляют пакетики с чаем, кофе и сахаром.

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