Оккупант случайно упал с БМП за несколько секунд до ее подрыва — видео

13 июня, 16:54
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Экипаж БМП бросил упавшего солдата на произвол судьбы (Фото:Скриншот видео KrzysztofJano15/Twitter)

Экипаж БМП бросил упавшего солдата на произвол судьбы (Фото:Скриншот видео KrzysztofJano15/Twitter)

Капризы судьбы на войне иногда принимают весьма причудливые формы, из-за чего то, что казалось неудачей, порой оборачивается просто-таки нереальным везением.

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В этом смог убедиться российский захватчик, брошенный сослуживцами после случайного падения с БМП.

Как видно на обнародованном в соцсетях видео с разведывательного беспилотника Сил обороны, когда бронетехника россиян резко сорвалась с места в попытке скрыться от украинских защитников, сидевший на ней военный не смог удержаться, в результате чего оказался на земле.

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И, казалось бы, что в этом может быть для него хорошего? Однако уже менее чем через минуту БМП оккупантов была уничтожена, и, если бы упавший солдат все еще оставался на ее броне, последствия этого для него оказались бы довольно плачевными.

https://twitter.com/KrzysztofJano15/status/1668283718581010432

Впрочем, пока агрессия РФ против Украины продолжается, шансы на отправку везучего россиянина домой в черном пакете остаются по-прежнему очень высокими.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия БМП Российские военные Война России против Украины

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