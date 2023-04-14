После коньячка. Оккупант расстрелял росгвардейца, приняв его за «украинского диверсанта»
Своей вины контрактник так и не признал (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В РФ вынесли приговор солдату-контрактнику Алексею Усенко, который расстрелял росгвардейца, приняв его за «диверсанта ВСУ».
Как сообщают кремлевские пропагандистские ресурсы, инцидент произошел еще в 2022 году на территории Украины.
Остановив легковой автомобиль, в котором ехали российские силовики, Усенко потребовал, чтобы они вышли, и в какой-то момент, передернув затвор своего автомата, выстрелил в одного из них, смертельно ранив его в живот.
После этого он взял на прицел водителя машины и приказал ему лечь на землю, угрожая убить и его тоже.
«На выстрел сбежались другие военнослужащие, которые уговорили Усенко отстегнуть магазин от автомата, а потом и сдать само оружие. По их словам, контрактник был нетрезв, от него сильно несло перегаром, при этом вел он себя агрессивно и неадекватно, утверждая, что задержал украинских диверсантов», — говорится в сообщении.
Как оказалось, перед происшествием Усенко распивал вместе с сослуживцами коньяк.
За убийство росгвардейца его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
При этом своей вины контрактник так и не признал, настаивая, что ни в кого не стрелял, а силовика убили либо спрятавшиеся рядом «украинские диверсанты», либо кто-то из российских военных, которые были неподалеку.