После коньячка. Оккупант расстрелял росгвардейца, приняв его за «украинского диверсанта» 14 апреля, 16:17 Своей вины контрактник так и не признал (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В РФ вынесли приговор солдату-контрактнику Алексею Усенко, который расстрелял росгвардейца, приняв его за «диверсанта ВСУ».

Как сообщают кремлевские пропагандистские ресурсы, инцидент произошел еще в 2022 году на территории Украины.

Остановив легковой автомобиль, в котором ехали российские силовики, Усенко потребовал, чтобы они вышли, и в какой-то момент, передернув затвор своего автомата, выстрелил в одного из них, смертельно ранив его в живот.

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После этого он взял на прицел водителя машины и приказал ему лечь на землю, угрожая убить и его тоже.

«На выстрел сбежались другие военнослужащие, которые уговорили Усенко отстегнуть магазин от автомата, а потом и сдать само оружие. По их словам, контрактник был нетрезв, от него сильно несло перегаром, при этом вел он себя агрессивно и неадекватно, утверждая, что задержал украинских диверсантов», — говорится в сообщении.

Как оказалось, перед происшествием Усенко распивал вместе с сослуживцами коньяк.

Фото: Скриншот с Коммерсанта

За убийство росгвардейца его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

При этом своей вины контрактник так и не признал, настаивая, что ни в кого не стрелял, а силовика убили либо спрятавшиеся рядом «украинские диверсанты», либо кто-то из российских военных, которые были неподалеку.