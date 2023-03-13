Оккупанты пытались подбить танк ВСУ из автомата — видео

13 марта, 17:24
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У российских военных не оказалось даже РПГ (Фото:Скриншот видео Andrii_L1983/Twitter)

У российских военных не оказалось даже РПГ (Фото:Скриншот видео Andrii_L1983/Twitter)

Из-за отсутствия нормального снабжения ВС РФ все труднее сдерживать бронетехнику украинской армии.

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Как видно на обнародованном в соцсетях видео, на вооружении оккупантов, порой, нету не то, что ПТРК, но даже обычных гранатометов типа РПГ.

В связи с этим россиянам не остается ничего другого, как прятаться или убегать, полагаясь на свою резвость.

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При этом находятся среди них и те, кого природа обделила умом настолько, что они наивно пытаются остановить танковые атаки ВСУ огнем из автоматов.

Результат такого подхода к уничтожению украинской бронетехники оказался ожидаемым.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Танки Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские военные Война России против Украины

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