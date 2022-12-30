Оккупант пытался притвориться мертвым, но украинский дрон его «воскресил» — видео 30 декабря, 16:09 Провести украинскую разведку у оккупантов не выходит (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Российские оккупанты готовы идти на самые разные ухищрения, лишь бы выжить на поле боя.

Чтобы избежать поражения сбрасываемыми с воздуха фугасами, они притворяются мертвыми, надеясь обмануть таким образом операторов украинских беспилотников.

Впрочем, как видно на обнародованном в соцсетях видео, несмотря на такую хитрость, ввести в заблуждение разведку ВСУ не так-то просто, поскольку ее бойцы владеют уникальным «даром воскрешения».

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