Оккупант пытался притвориться мертвым, но украинский дрон его «воскресил» — видео
Провести украинскую разведку у оккупантов не выходит (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)
Российские оккупанты готовы идти на самые разные ухищрения, лишь бы выжить на поле боя.
Чтобы избежать поражения сбрасываемыми с воздуха фугасами, они притворяются мертвыми, надеясь обмануть таким образом операторов украинских беспилотников.
Впрочем, как видно на обнародованном в соцсетях видео, несмотря на такую хитрость, ввести в заблуждение разведку ВСУ не так-то просто, поскольку ее бойцы владеют уникальным «даром воскрешения».