Оккупант пытался притвориться мертвым, но украинский дрон его «воскресил» — видео

30 декабря, 16:09
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Провести украинскую разведку у оккупантов не выходит (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Провести украинскую разведку у оккупантов не выходит (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Российские оккупанты готовы идти на самые разные ухищрения, лишь бы выжить на поле боя.

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Чтобы избежать поражения сбрасываемыми с воздуха фугасами, они притворяются мертвыми, надеясь обмануть таким образом операторов украинских беспилотников.

Впрочем, как видно на обнародованном в соцсетях видео, несмотря на такую хитрость, ввести в заблуждение разведку ВСУ не так-то просто, поскольку ее бойцы владеют уникальным «даром воскрешения».

Видео дня

https://twitter.com/Peter79233966/status/1608807624153395200
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Военные Российская агрессия Беспилотники Дроны Война России против Украины

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