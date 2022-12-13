Чешуя вместо бронепластин. РФ снабжает своих солдат «кольчугами» — фото

13 декабря, 16:49
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Данные экземпляры уже переданы Национальному музею истории Украины (Фото:Оперативное командование Юг)

Данные экземпляры уже переданы Национальному музею истории Украины (Фото:Оперативное командование Юг)

Минобороны РФ неспособно снабдить своих солдат современным снаряжением, поэтому поставляет в подразделения морально устаревшие средства защиты.

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Ранее в соцсетях неоднократно появлялись фото, на которых российские оккупанты использовали облезлые ватники, каски 50-х годов и винтовки Мосина позапрошлого столетия.

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В этот же раз украинские военные добыли в качестве трофеев советские бронежилеты ЖЗЛ-74, разработанные в 70-х годах, в которых вместо керамических пластин используется металлическая «кольчуга».

Соответствующее фото обнародовало во вторник, 13 декабря, Оперативное командование Юг.

Оперативное командование Юг
Фото: Оперативное командование Юг
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«В его основе использована так называемая чешуйчатая схема размещения элементов диаметром 50 мм, толщиной в 2 мм, расположенных в два ряда. Характеристики „современного“ российского бронежилета утверждают о надежной защите его владельца от удара ножом, заточкой, шилом или спицей. Среди дополнительных характеристик внимание акцентируется на значительном ослаблении ударов камнями, топором, ломом, другим оружием ударно-мелкого действия за счет жесткости всей конструкции и ее частей», — говорится в описании находки.

Указанные «артефакты», обнаруженные бойцами 59-й ОМБр имени Якова Гандзюка в Николаевской области, уже переданы в коллекцию Национального музея истории Украины.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Бронежилеты Российские военные Снаряжение Война России против Украины

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