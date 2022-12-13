Чешуя вместо бронепластин. РФ снабжает своих солдат «кольчугами» — фото
Данные экземпляры уже переданы Национальному музею истории Украины (Фото:Оперативное командование Юг)
Минобороны РФ неспособно снабдить своих солдат современным снаряжением, поэтому поставляет в подразделения морально устаревшие средства защиты.
Ранее в соцсетях неоднократно появлялись фото, на которых российские оккупанты использовали облезлые ватники, каски 50-х годов и винтовки Мосина позапрошлого столетия.
В этот же раз украинские военные добыли в качестве трофеев советские бронежилеты ЖЗЛ-74, разработанные в 70-х годах, в которых вместо керамических пластин используется металлическая «кольчуга».
Соответствующее фото обнародовало во вторник, 13 декабря, Оперативное командование Юг.
«В его основе использована так называемая чешуйчатая схема размещения элементов диаметром 50 мм, толщиной в 2 мм, расположенных в два ряда. Характеристики „современного“ российского бронежилета утверждают о надежной защите его владельца от удара ножом, заточкой, шилом или спицей. Среди дополнительных характеристик внимание акцентируется на значительном ослаблении ударов камнями, топором, ломом, другим оружием ударно-мелкого действия за счет жесткости всей конструкции и ее частей», — говорится в описании находки.
Указанные «артефакты», обнаруженные бойцами 59-й ОМБр имени Якова Гандзюка в Николаевской области, уже переданы в коллекцию Национального музея истории Украины.