Видео: Оккупанты используют в качестве носилок обыкновенные двери, а вместо шин — автоматы 18 мая, 18:05 Сами оккупанты считают, что уроки медицины не прошли для них даром (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

В соцсетях появилось видео, наглядно демонстрирующее уровень тактической медицины российских захватчиков.

На обнародованных в соцсетях кадрах видно, что вместо турникетов они по-прежнему используют обыкновенные резиновые жгуты советского образца, а в качестве шины и того хуже — автоматы.

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По словам тех, кто оказывал раненому первую помощь, ничего другого у них под рукой якобы не было.

«Уроки медицины не проходят даром. Вот так. Палки не было, ничего не было, сделали вот так», — похвастался один из оккупантов.

Кроме того, российские военные также далеко не всегда располагают полевыми носилками, из-за чего проводить эвакуацию своих раненых им приходится с помощью подручных средств, в частности, украденных откуда-то дверей.