Бойцы ВСУ умудрились сбить вражеский дрон обыкновенной веткой — видео

25 августа, 13:55
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Сначала дрон заглушили средствами РЭБ, а потом закидали ветками (Фото:Скриншот видео Maks_NAFO_FELLA/Twitter)

Сначала дрон заглушили средствами РЭБ, а потом закидали ветками (Фото:Скриншот видео Maks_NAFO_FELLA/Twitter)

В руках умелого бойца практически любые подручные средства могут стать эффективным оружием против вражеских беспилотников.

Об этом свидетельствует обнародованное военнослужащими ВСУ видео, на котором они расправляются с дроном российских оккупантов обыкновенной веткой.

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Судя по обнародованным кадрам, квадрокоптер противника был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, однако, потеряв управление, не рухнул на землю, а просто завис в воздухе рядом с позициями украинских защитников.

Видео дня

Не долго думая, что с ним делать, они начали кидать в дрон валявшиеся вокруг ветки, одна из которых попала в пропеллер, в результате чего он упал в заросли.

При этом вероятно, что серьезных повреждений беспилотник россиян не получил, поэтому в будущем может быть использован уже против самих захватчиков.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Беспилотники Дроны Война России против Украины

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