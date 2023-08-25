Бойцы ВСУ умудрились сбить вражеский дрон обыкновенной веткой — видео 25 августа, 13:55 Сначала дрон заглушили средствами РЭБ, а потом закидали ветками (Фото:Скриншот видео Maks_NAFO_FELLA/Twitter)

В руках умелого бойца практически любые подручные средства могут стать эффективным оружием против вражеских беспилотников.

Об этом свидетельствует обнародованное военнослужащими ВСУ видео, на котором они расправляются с дроном российских оккупантов обыкновенной веткой.

Судя по обнародованным кадрам, квадрокоптер противника был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, однако, потеряв управление, не рухнул на землю, а просто завис в воздухе рядом с позициями украинских защитников.

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Не долго думая, что с ним делать, они начали кидать в дрон валявшиеся вокруг ветки, одна из которых попала в пропеллер, в результате чего он упал в заросли.

Our new Biolab Super Weapon 🌿 pic.twitter.com/QTmFIJpqAW — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) August 24, 2023

При этом вероятно, что серьезных повреждений беспилотник россиян не получил, поэтому в будущем может быть использован уже против самих захватчиков.