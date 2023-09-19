«Это клоунада». Оккупанты на фронте штрафуют друг друга за «непристегнутые ремни» — видео

19 сентября, 11:57
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Оккупанты жалуются, что подобные случаи не единичны (Фото:Скриншот видео 666_mancer/X)

Оккупанты жалуются, что подобные случаи не единичны (Фото:Скриншот видео 666_mancer/X)

Помимо массового мародерства на временно подконтрольных РФ территориях Украины, оккупанты не упускают возможности поживиться и за счет собственных военных.

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На это в соцсетях пожаловались сами захватчики, опубликовав видео с одним из таких примеров.

На нем видно, как россиянин в форме военной полиции фактически вымогает у водителя и пассажира остановленного им транспорта ВС РФ взятку, угрожая им проблемами в случае отказа платить.

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Интересно, что поводом для этого стало то, что кремлевское «пушечное мясо» ехало с «непристегнутыми ремнями безопасности».

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«Я могу вам пять эпизодов сделать, и вы все равно их оплатите», — пригрозил он своим жертвам, которые назвали происходящее «клоунадой», наивно пытаясь воззвать к его «совести».

При этом в так называемых «z-пабликах» отмечают, что подобные случаи не единичны.

«Все при деле, и, наверное, еще и боевые получают», — сетуют они у себя в соцсетях, комментируя обнародованные кадры.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Вымогательство Военная полиция Взятка Война России против Украины

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