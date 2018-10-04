04 октября 2018, четверг

Во все тяжкие. Уборщицы выпили весь алкоголь клиента, разнесли квартиру, а одна из них отключилась

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Единственное, что они почистили это бутылку с ликером
Geevee Snow via Facebook

Единственное, что они почистили это бутылку с ликером

Когда вы нанимаете клининговую компанию для уборки квартиры, вы точно не ожидаете увидеть ее разгромленной, а уборщицу лежащей на полу в состоянии алкогольного опьянения.

Жительница Нью-Йорка, США, Женевьева Сноу опубликовала снимки, как раз такого случая. Единственное, что стало чистым, это шкаф с алкоголем. 

Кроме алкоголя уборщицы из Joanna’s Cleaning Service съели все мороженое. 

"Когда моя соседка по комнате вернулась домой, она нашла одну из них лежа лицом вниз, а второй уже не было. Моя полка для специй была разбита, мой мраморный кофейный столик перевернули и разбили им каменную миску, ключи исчезли, выпивка исчезла и на диване остались следы шоколадного мороженого", - описывает произошедшее Женевьева.

Девушка потребовала компенсацию в размере $400. Компания попыталась оправдать поведение уборщицы тем, что ее незадолго до этого случая бросил муж, пишет New York Post.

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