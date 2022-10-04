Не дотерпел. Во время телемарафона на 1+1 щенок совершил акт дефекации на стол телеведущих 4 октября, 21:23 Сладкая булочка разволновалась (Фото:Скриншот с видео)

Во время телемарафона собака по кличке Пуговка совершила акт дефекации в прямом эфире. Соответствующее видео разместила на своем YouTube-канале Телевизионная служба новостей (ТСН).

В гостях у телеведущих была зоозащитница София Данилова, которая как раз начала рассказывать о влиянии войны на животных. Пуговка в это время решила себя не сдерживать.

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Ведущие, как оказалось, были готовы и к такому развитию событий. Поэтому, когда Пуговка сделала «свое дело», они достали бумажные салфетки, а Софья, со словами «Ребенок разволновался», вытерла стол. После этого ведущий предложил щенку выпить водички.

Ведущая рассказала, что Пуговка ищет постоянную семью и взять ее к себе можно, позвонив по номеру на экране.

Напомним, что НВ рассказал о программе бесплатной вакцинации, чипировании и стерилизации домашних животных в Украине.