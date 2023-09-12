Артиллерия РФ уничтожила собственных военных вместе с техникой во время их бегства из Опытного

12 сентября, 11:27
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Оккупанты понесли огромные потери (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Оккупанты понесли огромные потери (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Успешное продвижение украинских военных в направлении временно подконтрольного РФ Донецка спровоцировало среди оккупантов настоящую панику, итогом которой стал так называемый "дружественный огонь" по своим же подразделениям.

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Соответствующую информацию обнародовал у себя в Telegram-канале народный депутат Юрий Мысягин.

Как сообщается, очередной такой инцидент произошел при отступлении захватчиков из Опытного, который кремлевские пропагандисты назвали «отходом на более выгодные позиции».

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Так, во время этого бегства среди россиян царил такой хаос, что в районе Донецкого аэропорта они попали под огонь собственной артиллерии.

«К сожалению, не все отступали четко и слажено. Часть бойцов отходила на новые позиции хаотично и практически в панике… Наши решили, что это украинцы идут захватывать Донецкий аэропорт, и нанесли массированный удар. В результате 27 погибших и 34 раненых. Примерно у половины раненых оторваны руки или ноги. Потеряли несколько единиц техники», — говорится в обнародованной сводке.

t.me/mysiagin
Фото: t.me/mysiagin

По словам полковника ВСУ Константина Машовца, причиной удара ВС РФ по своим военным стали серьезные проблемы с коммуникацией россиян на этом направлении.

«По какой-то пока неизвестной причине, артиллерия противника начала „ложить“ не перед передним краем или по украинским позициям, подавляя, таким образом, наши огневые средства, а по позициям и тылу этого подразделения… Что началось раньше — огонь артиллерии (и кто именно, отдал приказ об этом), или самовольный уход личного состава подразделения… Именно от этого и, очевидно, будет зависеть — кому именно „вставят“ первому», — объяснил он у себя в Facebook.

Скриншот/Facebook
Фото: Скриншот/Facebook
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецк Донецкая область Российская агрессия Российские военные Донецкий аэропорт Опытное Война России против Украины

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