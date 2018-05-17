Во время репортажа про ферму марихуаны за спиной у ведущего пробежал парень с кустом в руках - видео

Во время репортажа телеканала Kent TV про ферму, на которой выращивают марихуану, за спиной ведущего появился подросток с большим горшком и начал убегать.

Журналист Кэмерон Такер снимал сюжет про канабисовую ферму в пригороде города Кент, владельцы которой вырастили 88 кустов на сумму около 500,000 фунтов стерлингов (17,7 млн гривен), пишет The Daily Mail.

Такер предположил, что молодой человек испугался камер и скорее всего у него в горшке не было ничего незаконного.