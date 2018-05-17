Во время репортажа про ферму марихуаны за спиной у ведущего пробежал парень с кустом в руках - видео

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Журналист предположил, что подросток испугался камеры
скрин из видео

Журналист предположил, что подросток испугался камеры

Во время репортажа телеканала Kent TV про ферму, на которой выращивают марихуану, за спиной ведущего появился подросток с большим горшком и начал убегать. 

Журналист Кэмерон Такер снимал сюжет про канабисовую ферму в пригороде города Кент, владельцы которой вырастили 88 кустов на сумму около 500,000 фунтов стерлингов (17,7 млн гривен), пишет The Daily Mail.

Такер предположил, что молодой человек испугался камер и скорее всего у него в горшке не было ничего незаконного. 

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