Мясорубка работает. Во Владивостоке женам убитых в Украине оккупантов подарили колбасу — фото
Компенсация в виде колбасы досталась, по крайней мере, двум вдовам (Фото:NV)
Невероятная "щедрость" российских властей по отношению к своим гражданам продолжает поражать воображение пользователей соцсетей.
Очередным хорошим примером в этом смысле стал Владивосток, где местная администрация решила подарить женам ликвидированных в Украине оккупантов колбасу.
Об этом российские чиновники рассказали в Telegram горсовета, опубликовав в качестве отчета фотографии «торжественной» церемонии передачи вдовам пакетов с так называемой «компенсацией» за мужей.
Впрочем, после того, как информация об этом разошлась в соцсетях, администрация Владивостока свой пост удалила, однако с ним все еще можно ознакомиться в архиве.
Тем временем в Туве, которая является малой родиной военного преступника Сергея Шойгу, занимающего в РФ должность министра обороны, родственникам уничтоженных в Украине солдат дарят дрова, баранов и пакеты пельменей.