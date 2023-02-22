Мясорубка работает. Во Владивостоке женам убитых в Украине оккупантов подарили колбасу — фото 22 февраля, 13:34 Компенсация в виде колбасы досталась, по крайней мере, двум вдовам (Фото:NV)

Невероятная "щедрость" российских властей по отношению к своим гражданам продолжает поражать воображение пользователей соцсетей.

Очередным хорошим примером в этом смысле стал Владивосток, где местная администрация решила подарить женам ликвидированных в Украине оккупантов колбасу.

Об этом российские чиновники рассказали в Telegram горсовета, опубликовав в качестве отчета фотографии «торжественной» церемонии передачи вдовам пакетов с так называемой «компенсацией» за мужей.

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Фото: t.me/adm_vl

Фото: t.me/adm_vl

Впрочем, после того, как информация об этом разошлась в соцсетях, администрация Владивостока свой пост удалила, однако с ним все еще можно ознакомиться в архиве.

Тем временем в Туве, которая является малой родиной военного преступника Сергея Шойгу, занимающего в РФ должность министра обороны, родственникам уничтоженных в Украине солдат дарят дрова, баранов и пакеты пельменей.