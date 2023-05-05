Во Львовской области женщина напала с мачете на патрульных, разбив их служебную машину — видео

5 мая, 12:36
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Применять табельное оружие патрульные не решились (Фото:Скриншот видео t.me/blacknews_ua)

Применять табельное оружие патрульные не решились (Фото:Скриншот видео t.me/blacknews_ua)

В селе Пукеничи Львовской области местная жительница напала с мачете на сотрудников патрульной полиции.

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Видео инцидента, снятое кем-то из очевидцев, было обнародовано в соцсетях.

На нем видно, как правоохранители тщетно пытаются задержать неизвестную женщину, бросающуюся на них с холодным оружием.

Видео дня

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Когда же злоумышленница начала крушить мачете служебный автомобиль, патрульные решили применить баллончик со слезоточивым газом, однако и это ее не успокоило.

А поскольку применить табельное оружие полицейские не решились, то после очередной атаки на машину предпочли ретироваться.

«Сюдя иди, бл*. Ты, пед*ила, на*уй!», — кричала женщина вслед убегающим от нее стражам порядка.

https://twitter.com/Blignik/status/1654152946676793345

Чем в итоге закончилась эта история, не известно. В патрульной полиции данный инцидент пока не комментировали.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Львовская область Патрульная полиция

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