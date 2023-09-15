Убегал по партам. Матери учеников во Львовской области напали на директора школы — видео
Родители требуют отставки директора школы из-за обвинений в буллинге (Фото:Скриншот видео t.me/lvivmedia)
В селе Верхняя Яблонька в Самборском районе Львовской области местные жительницы избили директора школы.
Об этом рассказали в Telegram-канале LVIV.MEDIA, опубликовав видео нападения на Ивана Сичка, которое произошло в здании учебного заведения 11 сентября.
Как сообщается, причиной конфликта стали обвинения в психологических издевательствах над детьми в адрес директора. Более того, ранее он даже престал за буллинг перед судом, однако сумел избежать наказания из-за «истечения срока давности рассмотрения дела».
На фоне скандала Сичко был уволен с занимаемой должности, однако, как объяснил директор департамента образования и науки Львовской ОВА Олег Паска, не с той формулировкой, которая была рекомендована, благодаря чему тот сумел в итоге возобновиться на занимаемой должности и вернуться в школу.
Это и стало поводом для возмущений со стороны родителей учеников, в результате чего Сичко пришлось спасаться, убегать от них прямо по партам.