Жители Львова вызвали полицию из-за символики СССР в центре города. Развязка оказалась неожиданной

16 марта, 11:27
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Жители Львова оказались очень сознательными (Фото:Posivnych Mykola/Facebook)

Жители Львова оказались очень сознательными (Фото:Posivnych Mykola/Facebook)

На фоне российской военной агрессии украинцы стали еще более остро реагировать на символику тоталитарного СССР, реинкарнацией которого является нынешний кремлевский режим.

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Так, во Львове местные жители, заметив в центре города красные транспаранты с коммунистической пропагандой, сразу же вызвали сотрудников полиции.

Об этом рассказал у себя в Facebook историк Николай Посевнич, опубликовав соответствующие фото с места событий.

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Как оказалось, никакой «зрады» на самом деле не было, а натянутые там красные полотнища — часть съемочных декораций.

Posivnych Mykola/Facebook
Фото: Posivnych Mykola/Facebook
Posivnych Mykola/Facebook
Фото: Posivnych Mykola/Facebook
Posivnych Mykola/Facebook
Фото: Posivnych Mykola/Facebook

«Во время процесса съемки „Лемик. Выстрел в обороне миллионов“ сознательные граждане вызвали полицию за вывешивание коммунистических флагов. Спасибо всем за внимательность. Ждем всех кинопремьеру…», — написал Посевнич, комментируя данный конфуз.

https://www.youtube.com/watch?v=RPyp0d77fCA
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   СССР Львов Российская агрессия Кино Съемки Запрещенная символика Война России против Украины

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