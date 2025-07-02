Во Львовском СИЗО поженилась пара заключенных — фото с церемонии
Во Львовском СИЗО поженились заключенные (Фото: Львовское Учреждение Исполнения Наказаний/Facebook)
Во Львовском учреждении отбывания наказаний двое заключенных официально зарегистрировали свои отношения. Церемонию провела представительница ДРАЦСа.
Об этом 1 июля сообщили во Львовском учреждении исполнения наказаний № 19. Личных данных, возраст молодоженов и статьи Уголовного кодекса, по которым они отбывают наказание, в СИЗО не назвали.
Молодожены подписали зарегистрированное свидетельство о бракосочетании и обменялись кольцами. Невеста была одета в белое свадебное платье.
«Для молодоженов это не просто формальность, а символ поддержки, верности и веры в общее будущее. Эта свадьба — напоминание о том, что любовь не ограничивается стенами или статусами. Она о взаимности, о силе быть вместе даже в непростых обстоятельствах», — говорится в сообщении учреждения.