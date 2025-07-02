Об этом 1 июля сообщили во Львовском учреждении исполнения наказаний № 19. Личных данных, возраст молодоженов и статьи Уголовного кодекса, по которым они отбывают наказание, в СИЗО не назвали.

Молодожены подписали зарегистрированное свидетельство о бракосочетании и обменялись кольцами. Невеста была одета в белое свадебное платье.

«Для молодоженов это не просто формальность, а символ поддержки, верности и веры в общее будущее. Эта свадьба — напоминание о том, что любовь не ограничивается стенами или статусами. Она о взаимности, о силе быть вместе даже в непростых обстоятельствах», — говорится в сообщении учреждения.

Молодожены во время регистрации брака / Фото: Львовское Учреждение Исполнение Наказаний/Facebook