Во Львовском СИЗО поженилась пара заключенных — фото с церемонии

2 июля, 10:50
Поделиться:
Во Львовском СИЗО поженились заключенные (Фото: Львовское Учреждение Исполнения Наказаний/Facebook)

Во Львовском СИЗО поженились заключенные (Фото: Львовское Учреждение Исполнения Наказаний/Facebook)

Во Львовском учреждении отбывания наказаний двое заключенных официально зарегистрировали свои отношения. Церемонию провела представительница ДРАЦСа.

Об этом 1 июля сообщили во Львовском учреждении исполнения наказаний № 19. Личных данных, возраст молодоженов и статьи Уголовного кодекса, по которым они отбывают наказание, в СИЗО не назвали.

Реклама

Читайте также:
Работницу тюрьмы уволили и осудили за флирт и переписку с заключенным

Молодожены подписали зарегистрированное свидетельство о бракосочетании и обменялись кольцами. Невеста была одета в белое свадебное платье.

«Для молодоженов это не просто формальность, а символ поддержки, верности и веры в общее будущее. Эта свадьба — напоминание о том, что любовь не ограничивается стенами или статусами. Она о взаимности, о силе быть вместе даже в непростых обстоятельствах», — говорится в сообщении учреждения.

Молодожены во время регистрации брака (Фото: Львовское Учреждение Исполнение Наказаний/Facebook)
Молодожены во время регистрации брака / Фото: Львовское Учреждение Исполнение Наказаний/Facebook
Церемония провела представительница ДРАЦСа (Фото: Львовское Учреждение Исполнение Наказаний/Facebook)
Церемония провела представительница ДРАЦСа / Фото: Львовское Учреждение Исполнение Наказаний/Facebook
Читайте также:
Зарабатывать не менее 200 тысяч долларов США. Бывшая тюремная офицерка назвала свои требования к мужу
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Львов СИЗО Брак Регистрация брака Заключенные

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies