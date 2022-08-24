Когда живешь рядом с Мордором. Во Львовской области предлагают строить бомбоубежища в виде домов хоббитов 24 августа, 20:31 Визуализация будущего проекта (Фото:https://shelter.industriallv.com/)

Компания Индустрия ЛВ совместно с ООО Хоббит Хаус создали и запатентовали концепцию защитных сооружений, напоминающих помещение хоббитов — персонажей из книг Джона Толкина.

Как рассказывают авторы проекта, технология укрытий Дома Хоббита уже прошла необходимые испытания и готова к использованию. Объекты предлагают устанавливать в частных и коммунальных учреждениях, а также в образовательных учреждениях, не имеющих хранилищ или нуждающихся в обустройстве дополнительной защиты от воздушного нападения, землетрясения и стихийных бедствий.

Видео дня

Кроме прямого применения, по словам разработчиков, укрытие можно использовать и для хранения продовольствия или материальных ценностей.

Модульные конструкции Дом Хоббита производится из бетона класса В35-В40, который относят к категории особо тяжелых бетонов и применяют при строительстве объектов, которые должны отвечать требованиям экстремальной нагрузки.

Согласно концепции, укрытие должно располагаться ниже уровня земли на один метр. Высота насыпи составит 2,1 метра. В одном таком хранилище может находиться от 8 до 146 человек в зависимости от типа и варианта планирования модулей.

Фото: https://shelter.industriallv.com/

Напомним, что в пятницу, 19 августа, в Харькове установили первое укрытие на остановке общественного транспорта. В укрытии оборудовали сидячие места, экран с камерами видеонаблюдения и информационное табло с указанием маршрутов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.