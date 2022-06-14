«Он 10 тысяч стоит». Во Львове пьяный водитель с пассажиром попытались откупиться от патрульных мангалом

14 июня, 18:43
Цей матеріал також доступний українською
Интересно, что это за мангал, который стоит 10 тысяч (Фото:Патрульная полиция Львовской области)

Интересно, что это за мангал, который стоит 10 тысяч (Фото:Патрульная полиция Львовской области)

Полиция Львовской области остановила водителя, у которого выявила признаки наркотического опьянения. Во время оформления протокола правонарушитель начал предлагать патрульным взятку, а его сидящий на пассажирском месте друг добавил, что смастерит для правоохранителей мангал, который «стоит 10 тысяч гривен». Об этом сообщила пресс-служба полиции.

«Ожидая следственно-оперативную группу, к патрульным подошел 39-летний пассажир упомянутого автомобиля. Он вступился за нарушителя и предложил полицейским 3 000 гривен и обещал смастерить мангал, отметив, что его стоимость 10 000 гривен», — рассказывают в полиции Львовской области.

Видео дня
https://www.facebook.com/lvivpolice/posts/pfbid0SbEkxdU5PxapzXUtXmy8SvXtNJco4yGNCtuNQQfVhA473UMyTtcv5Dckqy9ZCtApl

Водитель обещал правоохранителям любую сумму, которую они назовут. Полицейские предупреждали об уголовной ответственности за предоставление неправомерной выгоды, но на мужчин это не подействовало.

Водитель получил свой протокол по ч. 1 ст. 130 правление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. К тому же обоим мужчинам грозит ответственность по ст. 369 редложение неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ.

Напомним, что 35-летний мужчина предложил начальнику Хмельницкого районного отделения полиции 2000 грн взятки. Он хотел избежать ответственности за незаконную торговлю, за которую ему угрожало до 120 грн штрафа. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Львов Патрульная полиция Наркотики Взятка

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X