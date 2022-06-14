«Он 10 тысяч стоит». Во Львове пьяный водитель с пассажиром попытались откупиться от патрульных мангалом 14 июня, 18:43 Цей матеріал також доступний українською Интересно, что это за мангал, который стоит 10 тысяч (Фото:Патрульная полиция Львовской области)

Полиция Львовской области остановила водителя, у которого выявила признаки наркотического опьянения. Во время оформления протокола правонарушитель начал предлагать патрульным взятку, а его сидящий на пассажирском месте друг добавил, что смастерит для правоохранителей мангал, который «стоит 10 тысяч гривен». Об этом сообщила пресс-служба полиции.

«Ожидая следственно-оперативную группу, к патрульным подошел 39-летний пассажир упомянутого автомобиля. Он вступился за нарушителя и предложил полицейским 3 000 гривен и обещал смастерить мангал, отметив, что его стоимость 10 000 гривен», — рассказывают в полиции Львовской области.

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Водитель обещал правоохранителям любую сумму, которую они назовут. Полицейские предупреждали об уголовной ответственности за предоставление неправомерной выгоды, но на мужчин это не подействовало.

Водитель получил свой протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. К тому же обоим мужчинам грозит ответственность по ст. 369 (Предложение неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ.

Напомним, что 35-летний мужчина предложил начальнику Хмельницкого районного отделения полиции 2000 грн взятки. Он хотел избежать ответственности за незаконную торговлю, за которую ему угрожало до 120 грн штрафа. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

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