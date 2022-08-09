«Мы ответственны за тех, кого приручили». Во Львове устроили фотосессию для переселенцев и спасенных ими кошек

9 августа, 14:15
Счастливые котики прекрасных людей (Фото:Львовский городской совет)

Счастливые котики прекрасных людей (Фото:Львовский городской совет)

В Центре социальной поддержки для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и внутренне перемещенных лиц организовали фотосессию. Ее героями стали жители учреждения, приехавшие во Львов из-за войны, а также их спасенные котики. Об этом рассказала пресс-служба Львовского городского совета.

Фотосессию приурочили к Международному дню кошек, который в мире отмечают 8 августа.

Львовский городской совет
Фото: Львовский городской совет

«Возможно, в другое время были бы другие фото. Но в этом году в этот день хотим всех познакомить с маленькими пушистиками, которых их героические хозяева вместе с детьми и пожилыми родителями спасали от войны. И делали это, невзирая на опасность», — рассказывают соцработники.

Видео дня
Львовский городской совет
Фото: Львовский городской совет

«Человечность — это неравнодушие и ответственность за тех, кого приручили! Поэтому также благодарим тех львовян, которые дают приют и людям, и животным! Ведь если каждый будет заботиться о нуждающихся в помощи — это еще один шаг к нашей победе», — подчеркнули в Центре социальной поддержки.

Львовский городской совет
Фото: Львовский городской совет

В Центре социальной поддержки и в трех львовских модульных городках вместе со своими ответственными хозяевами живет 35 кошек.

Львовский городской совет
Фото: Львовский городской совет

У одной семьи произошло пополнение: их кошка родила трех котят. Двое из них уже обрели семьи.

Отметим, что из-за военных действий более 4 млн украинцев переместились с одного места жительства в другое в пределах страны. Кроме того, большое количество населения осталось жить на своих местах, находясь в оккупации. НВ написал, где можно получить продуктовые наборы, медикаменты и вещи в Николаеве, Харькове и Киеве.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Переселенцы Коты Фотосессия

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