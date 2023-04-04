Во Львове прихожане УПЦ МП заявили, что войну начали якобы украинцы — видео 4 апреля, 11:47 Прихожане УПЦ МП отказываются признавать российскую агрессию (Фото:Скриншот видео t.me/dailylviv)

Так называемый московский патриархат, находящийся под контролем прокремлевской РПЦ, снова оказались в центре скандала.

Во Львове его прихожане попытались сорвать пикет возле самостроя в Сиховском районе, который представители УПЦ МП называют «Свято-Владимирской церковью».

Поводом для акции послужило нападение попов московского патриархата на украинского военного в Хмельницкой области.

Видео дня

На фоне этого жители Львова решили выразить свой протест против российской церкви в Украине.

В свою очередь несколько ее прихожан сначала доказывали девушке с плакатом против РПЦ, что с РФ они якобы никак не связаны, однако в итоге все же «сорвали свои маски», обвинив украинцев в «развязывании войны».

«А кто войну начал? Кто войну начал? Украинцы истинные!», — заявила одна из них.

Когда же ей ответил, что агрессором является РФ, другая женщина начала орать, что это якобы «ложь».

Кроме того, вышедший из незаконно построенной «церкви» поповский служка с гордостью заявил, что он русский, обозвав участницу акции «дурой».

«Начали вызванивать другим прихожанам этой РПЦ, и в течение двадцати минут они присоединились. На место также приехала полиция, но в протест не вмешивалась и не запрещала. Основная идея этого протеста — обратить внимание власти, что РПЦ во Львове не место… Наша обязанность как гражданских искоренить все российское из Украины. Мы не можем ждать, пока ребята вернутся с войны и будут бороться еще и здесь с российским нашествием», — подытожила девушка в комментарии местному порталу Варта1.