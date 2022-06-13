Посвятили «бездейственной» организации. Львовские пивовары выпустили безалкогольное пиво ООН 13 июня, 14:38 Цей матеріал також доступний українською К сожалению, безалкогольное (Фото:Юрий Назарук/Facebook)

Львовские пивовары Юрий Назарук, Игорь Чертов и Юрий Заставный выпустили новое пиво под названием ООН. Свой продукт мужчины реализовали в пивоварне Правда. Об этом они сообщили в соцсетях.

Так сложилось, что эту эдицию посвятили одной известной, но к сожалению, не очень действенной международной организации. Что-то не очень удается достигать целей, ради которых она была создана", — объясняют название нового напитка пивовары.

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Также мужчины посвятили выпуск напитка Львовскому городскому совету, ведь вряд ли его работники «интересуются алкоголем» и теперь будут покупать «что-то свое».

Пиво будут реализовываться в банках, дизайнеры подписали их как «Unfortunately Non Alcoholic» (К сожалению, безалкогольное).

Напомним, что во Львове встретились кошачий мэр Левчик, проживающий в здании городского совета и принимающий делегации вместе с настоящим мэром Андреем Садовым, и пес-разминировщик черниговской ГСЧС Патрон. Об этом стало известно из соцсетей кота.

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